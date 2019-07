Kiszámoltuk, behozza-e az árát valaha is egy saját medence

Az országban jelenleg 22 aquapark üzemel, emellett számtalan strand van, ahol hűsölhetsz a nagy melegben, mégis egyre többen vágynak saját medencére a házuk vagy a nyaralójuk kertjében. Kialakításuk azonban egy kisebb vagyonba kerül. A Pénzcentrum kiszámolta, hány szezon alatt hozzák be az árukat.

Habár az előttünk álló hét már nem tartogat számunkra igazi kánikulát, júliusban lesz még meleg, lesz még igazi strandidő - amikor imádkozni fogunk a hűsítő megváltásért. Az Időkép előrejelzése szerint jövő héttől ismét melegszik az időjárás, és visszatér az igazi nyár, 30 fokkal és zavartalan napsütéssel, amit csak strandon vagy egy otthoni medence partján lehet elviselni, de egyik sem olcsó mulatság.

Tavaly már megírta a Pénzcentrum, hogy gombamód szaporodik azok száma, akik élnének a medence építtetés lehetőségével. Sőt egyes kivitelezők szerint, ma már boldog-boldogtalan úszómedencét akar magának.

A szakemberhiány azonban olyan mértékű, hogy szinte lehetetlen kivitelezőt találni, ha mégis sikerül, a végösszeg körül-belül 6 millió forint + 1 620 000 áfa, tehát több mint 7 600 000 forintból hozható ki egy 8 méterszer 3,80-as jobb minőségű medence. Aki ezt személyi kölcsönből oldaná meg, annak a Pénzcentrum Kalkulátora nagy segítségére lehet. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy egy jól megválasztott hitelkonstrukcióval akár tízezreket is spórolhatunk a futamidő teljes ideje alatt, úgyhogy érdemes mindig a lehető legkörültekintőbben utánajárni a lehetőségeknek, és csak ezek után választani.

Sok vagy kevés?

Ez persze rengeteg pénznek tűnik, de gondolj rá úgy, mint egy befektetésre. Nincs szabály arra, hogy egy ház forgalmi értékét mennyire befolyásolja egy medence, kisebb értékű családi háznál arányosan többet számít, akár 5 százalékkal is növelheti az ingatlan értékét. Már egy egyszerűbb kialakítású, olcsóbb medence "jó pont"-nak számít, megkönnyíti az ingatlan értékesítését.

Arról nem is beszélve, hogy bizonyos idő után akár még meg is térülhet a fent említett költség, főleg, ha a csúszdaparkok belépőjegyárait vesszük alapul. A Pénzcentrum még júniusban írta meg a magyarországi aquaparkok idei belépőárait, cikkünkben 22 fürdőt vettünk gorcső alá. Van, ahol 7500 forintot is elkérnek belépéskor, a legolcsóbb jegy pedig 2000 forintba kerül. A felnőtt belépőjegyek átlagos ára 4360 forint, míg egy diákbelépőért 3420 forintot kell fizetni. Így tehát egy négytagú család egyetlen alkalommal 15 560 forintot hagy a pénztárnál, és akkor még az 500 forintos üdítőkről, ezer forintos lángosokról, többezer forintos hamburgerekről egy szót sem ejtettünk - ezeket a költségeket otthoni körülmények között a töredékéért meg lehet úszni.

Persze lehetetlen összehasonlítani az otthoni strandot egy nyilvános hellyel, hiszen nem lehet összemérni a kétfajta élményt, mégis a belépők árát érdemes a megépítés költsége mellé tenni. Saját medencével a két és fél hónapos nyár akár minden napján a család rendelkezésre áll a privát strand, ugyanezért egy nyár alatt több mint egymillió forintot (1 085 000 Ft), kellene kifizetnie a 4 főnek, arról nem is beszélve, hogy adott esetben több száz emberrel is meg kell osztani a vizet. Ezek szerint tehát durván 7 év alatt hozza be az árát.