Tízszer jobban keres most a botrányos tévés, mint korábbi csatornájánál

Megyeri Csilla, a "rusnyázás" miatt hírhedté vált, korábbi Alföld Televíziós műsorvezető saját elmondása szerint ma tízszer többet keres, mint régi munkahelyén. Persze most már influenszerként is tevékenykedik - mondta el a 24.hu-nak adott intejúban.

Megyeri Csilla korábban arról vált hírhedté, hogy nem túl finom beszólásával a szép nőket kreatívabbnak ítélte, mint "rusnyább társaikat". Ekkor még az Alföld tévénél dolgozott, azóta azonban szerepelt már a TV2-nél, mostanában pedig az RTL Klubon szokott feltűnni. De emellett influenszerként is működik.

...ma már tízszer többet keresek, mint az Alföld Televíziónál

- mondta el a 24.hu-nak adott interjújában, majd hozzátette, bár influenszerként is tevékenykedik, azért a tévé még mindig jobban fizet. A tévés beszámolt arról is, hogy a neve alatt fut egy netes áruház, ahol magyar és olasz tervezésű ruhák rendelhetők, most ez pörög szerinte a legjobban.

Ezen felül aki nagyon szeretne találkozni Megyerivel lehetősége van 80 ezer forintért egy fél napot vele tölteni, amikor különböző szépségápolási szeánszokon lehet vele részt venni. Erre azonban férfiak nem jelentkezhetnek, és április óta csupán hárman vették mindösszesen igénybe ezt a szolgáltatást.