Őrületes leárazások kezdődtek: mutatjuk a legdurvább akciókat

Megkezdődött a nyári akcióháború a boltokban: összecsap a strand és a pláza. Nem árt nyitott szemmel nézelődni, ha dögös akcióra utazol. A Pénzcentrum utánajárt, mekkora kedvezményekre lehet számítani.

Sorra dőlnek meg a melegrekordok, a strandrajongók már nyilván beszerezték az újabb nyári holmikat, a kánikulában csak a legszükségesebbekért megy be az üzletbe a vásárló. A boltosnak nem sok választása marad, ha bevételt akar a forró napokon is, gyorsabban kell tolnia az akciókat.

Mindent portékáját persze nem tudja leárazni, de kiválasztja a vásárlót előreláthatóan legjobban csalogató cikkeket, és azoknak húzza lejjebb az árát, majd bízik abban, hogy az ügyes reklám nyomán mást is vásárol a vásárló - olvasható a Blokkk.com közleményében.

Elsősorban a ruházati boltok akcióznak látványosan, de egyéb iparcikkek árusítói is csatlakoznak. A vásárló haszna tízmilliárd forint körüli nagyságrendre becsülhető, hiszen igaz, hogy egy-egy cikk ára lehet 70 százalékkal is kisebb a leárazás előttinél, de sok minden más ára közben nem változik. Az átlagos árszint a ruházati cikkek körében, vagy a nyáron is kelendő akciókkal dúsított iparcikkek körében csak néhány százalékkal csúszik lejjebb a korábbi hónapokénál (a júliusi akciós hónap árszintjét a júniusihoz célszerű mérni, persze manapság akciók az év minden napján vannak.)

Akció akció hátán

Hétvén az összes pláza kirakatában már ott virítottak a százalékos táblák, egyes helyeken még csak óvatosan 30 százalékot ígérnek, de lehet már 50 százaléklos molinókkal is találkozni.

Nyári akciók (2019.07.01.)

Szabályok

Az akciózásnak, a leárazásnak vannak írott és íratlan szabályai is, tehát van mire figyelni, ha valaki vásárlóként akciós árut keres, vagy boltosként akciót hirdet. A kereskedő egyébként azt és olyan mértékben áraz le, amit és ahogyan akar, persze az előírások megtartása mellett (van kevés kivétel, például az élelmiszereknél tilos a beszerzési ár alatti értékesítés).

Az akció az árengedményről szól. A jogszabályok előírják, hogy a boltos, a szolgáltató köteles azt az árat feltüntetni, amit végül a pénztárban ki kell fizetni. Tehát egy áthúzott régi ár és mellette egy leárazást jelző százalékos mérték kevés, a vásárlónak tudnia kell a pontos árat is.

A boltosok gyakorlata azért az, hogy feltüntetik a régi árat is, persze áthúzva, és a leárazás százalékos mértékét is. Így reklám a reklám. És amelyik vásárló nem rest, persze utánaszámolhat a boltosnak, pontos-e az akciós számvetés.