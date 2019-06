Fél áron is lecsaphatnak nyári kedvencükre a magyarok: elindult a roham a boltokban

Magyarországon elképesztő a jégkrémláz. Statisztikák szerint a fagyos nyalánkságok majdnem beférnek a tíz legkedveltebb élelmiszer-kategória közé, úgy, hogy ezek között a gombócos fagyi nem is szerepelnek. Nem mindegy azonban, hogy ki, hol szerzi be kedvenceit, ugyanis a bolti akciók révén, jó sok pénzt meg lehet spórolni, ha éppen ott vásárolunk, ahol a legolcsóbb a jégkrém. Ezen a héten is találtunk olyan boltot, ahol az egyik darab fél áron kapható. Persze mindez csak akkor számít, ha a márkahűség mindegy, és csak az agyfagyás élménye és az édes íz számít igazán. Mutatjuk a 25. hét legnagyobb bolti jégkrémakcióit.

Magyarországon a jégkrém a 90 élelmiszer-kategória között a 12. helyen áll, tavaly a piac mérete több mint 35 milliárd forint volt - közölte a Nielsen piackutató néhány héttel ezelőtt. Ezt a szegmenst egyébként három fő kategória fedi le: dobozos vagy vödrös, pálcikás, illetve tölcséres jégkrém.

Ezek közül legnépszerűbbek a dobozos és vödrös jégkrémek, amelyek együttesen az eladások 53 százalékát teszik ki.

A pálcikás jégkrémet 34, a tölcséres változatok pedig 10 százalékát teszik ki az értékesített termékeknek. A piackutató ezenfelül közölte azt is, hogy a jégkrémek 76 százalékát szuper- és hipermarketek vagy diszkontok értékesítik. Sőt, ami ennél is figyelemreméltóbb, hogy a megvásárolt jégkrémek 39 százaléka csupán gyártói márkás, míg 61 százalékuk saját márkás.

Az óriási jégkrémláz közepette mi is kíváncsiak lettünk rá, hogy mi a helyzet jelenleg a legnagyobb magyarországi boltok hűtőpultjaiban, hányféle jégrém van leárazva, illetve, hogy hol élesedtek a legnagyobb akciók a 25. héten.

Tesco

A hiper aktuális akciósában egy teljes oldalt szentel a jégrkémszezonnak. Ebből kiderül, hogy a sajátmárkás pálcikás jégrémük 159 forintba kerül, de például a King jégrém 25 százalékkal olcsóbban, 399 forint helyett 299 forintba kerül, míg a Milka pálcikás vagy tölcséres jégkrém 479 forint helyett 379 forint. A Kinder fagylalt csomagja 1 599 forint helyett 1279, a Gelatiamo zero fagylalt is húsz százalékkal olcsóbb, 1 099 forint helyett 869-be kerül, míg a Breyers jégrém darabját akár 24 százalékos akcióval is meg lehet csípni.

Auchan

Az Auchan címlapon hírdeti Gulliver Classic jégrémét, aminek darabja 129 forint. Ezen felül a Carte D’or Classic családi jégrém 23 százalékkal kerül kevesebbe, így 1 379 forint helyett 1 058-at kell kiperkálni érte, míg az Auchan egyik pélcikás (cherry vagy lime ízben) jégrémének darabja 89 forint helyett 74-be kerül. Ugyancsak akciós az Augusto Bambo jégrém, ami fél áron várja a vásárlókat, 599 forint helyett 298-at kóstál. De 12 százalékkal kevesebbe kerül a Magnum pálcikás jégrém is, 465 forint helyett 408-ba.

Lidl

A diszkontban a Ballino vaníliaízű jégkrém 30 százalékkal olcsóbban 329 forint helyett 229-be kerül. Ugyanebből a márkából a tejszínízű jégrém (110ml) 119 helyett 99 forintért vásárolható meg, de szombattól vasárnapig a Gelatelli jégkrém desszert is le lesz akciózva 25 százalékkal, így 399 forint helyett 299-be fog kerülni.

Spar

A Sparban a sajátmárkás, 1,5 literes jégkrém többféle ízben 699 forint helyett 499 forintért szerezhető be. Ezen felül le van árazva a Magnum mini multipack jégrém is, ezek egységesen 999 forintba kerülnek, kiszereléstől függetlenül. A Big Milk Trio családi jégrém is le van akciózva, az 1,4 literes kiszerelésű nyalánkságért 1 099 forint helyett 879-et kell kiperkálni.