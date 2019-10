Európában itt adják-veszik a legtöbb kokaint: olcsóbb és tisztább lett a drog

A londoni kokainpiac éves szinten nagyjából egymilliárd fontos, azaz több mint 370 milliárd forintos forgalmat bonyolít. A város lakói naponta átlagosan 23 kiló kokaint fogyasztanakderült ki egy friss kutatásból.

Több mint félmillió adag, utcai értékén számolva 2,75 millió font, azaz több mint egymilliárd forint értékű kokain fogy Londonban minden egyes nap - írja az index.hu. Ez bármely más európai városhoz hasonlítva legalább kétszeres mennyiséget jelent. A sorrendben a következő Barcelona napi 12,74 kilóval, majd Amszterdam és Berlin jön 4,62-4,62 kilóval.

A londoni King's College kriminalisztikai kutatói a főváros szennyvizét vizsgálták, amiben benzoilekgonint (BE) kerestek. Ez a vegyület akkor képződik, amikor a test lebontja a kokaint. A tesztből az is kiderült, hogy - a többi várossal ellentétben - a londoniak előszeretettel fogyasztanak kokaint hétköznapokon is. Leon Barron, a King's College kriminalisztikai kutatója arról számolt be, hogy a hét folyamán konstans kokainszintet tapasztaltak a vízben, és csak enyhe emelkedést hozott a hétvége.

Ez jelentősen eltér más városoktól, ahol általában hétvégén jellemző a rekreációs célú droghasználat. A kokain egy mindennapi drog Londonban.

A londoni átlagos napi felhasznált kokainmennyiség (23 kg) tiszta kokaint jelent, és nem foglalja magába azokat az anyagokat, amelyekkel felütik az A osztályú drogot - általában érzéstelenítőkkel, például lidokainnal és benzokainnal.

A kutatók London mellett egy másik angol várost, Bristolt is vizsgálták. Bristol a napi fogyasztásban még Londont is megelőzte, sőt ebből a szempontból vezeti a 75 vizsgált városból álló listát. London fogyasztás egyébként 2011 és 2015 között duplázódott meg, azóta pedig enyhe csökkenést mutat, ami a piac telítettségére utalhat. Ez ugyancsak magyarázat lehet arra, hogy a dílerek miért próbálnak terjeszkedni a kisebb városok felé is.

A növekvő verseny ellenére a kokain utcai ára nem változott jelentősen. Nagyjából 40 font, azaz 15 ezer forint körül mozog. Egy gramm kokain tisztasága azonban megnőtt, ez magyarázhatja a szennyvíztesztekben tapasztalt koncentráció növekedését. A tisztaság növekedését Lawrence Gibbons is megerősítette. Szerinte ez a vásárlók igényei miatt alakult így. Mivel a tisztaság most 30-40 százalék fölött van,

a kokain kiskereskedelmi ára gyakorlatilag olcsóbb, mint az utóbbi években, és addiktívabb.

A Cocaine Anonymous, amely jelenleg hetente több mint 600 ülést tart az Egyesült Királyságban, a Sky News számára lehetőséget biztosított, hogy függőkkel találkozzanak Bristolban és Londonban. Az üléseken részt vevők közül sokan azt állították, hogy bár a függőség még mindig tabu, a kokain rekreációs kábítószerként való fogyasztása társadalmilag teljesen elfogadott.