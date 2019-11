Erre az akcióra repülnek rá a magyarok: egyszer van ilyen egy évben

Sokan ellenőrzik az árakat vásárlás előtt, és saját bevallásuk szerint kerülik az impulzvásárlást is. Azért néha elcsábulnak és olyanok is akadnak, akik szerint nem létezik olyan kedvezmény, ami túl nagy volna.

A magyar internethasználók jelentős része vásárolt már akciós időszakban, jó részük online felületen is kihasználja a kedvezményeket - derül ki az Euronics felkérésére a Reacty Digital által készített, a 25-59 éves korú internethasználókra nézve reprezentatív felmérésből.

A kutatással a kiemelt vásárlási időszakok (például az iskolakezdés, a kuponos napok, karácsony, húsvét stb.) és a Black Friday tapasztalatait külön is vizsgálta. A kutatás rávilágított, hogy a magyarok szeretik az akciókat, de egy bizonyos mérték felett a többségük már azt gondolja, túl nagy a kedvezmény ahhoz, hogy igaz legyen.

Aki internetezik, az tudja, mi fán terem a Black Friday

A kérdőívet kitöltők 90 százaléka vásárolt már kiemelt kedvezményes vásárlási időszakban, 30 százalékuk évente többször is. A válaszadók szinte mindegyike (99 százaléka) ismeri, hallott már a Black Friday jelenségről, kétharmaduk vásárolt is már legalább egyszer a novemberi akció keretében. A vásárlókat leginkább (88 százalékot) az akció mértéke befolyásolja a döntéshozatalban, de a szállítási költségek (74 százalék) és a weboldalak átláthatósága (69 százalék) is kiemelten fontos.

Nem lehet elmenni amellett a tény mellett, hogy a Black Friday-t ismerő lakosság több mint kétharmada (69 százalék) szerint az üzletek november vége felé túlzsúfoltak, hatalmas a tömeg, míg 41 százalékuk meg van győződve róla, hogy az ilyenkor tapasztalható kedvezmények többsége átverés.

Jellemzően 15 és 30 ezer forint között költünk akciós időszakokban, 40 ezer felett már felülreprezentáltak a férfiak (62 százalék) a nőkkel szemben (38 százalék). Az ár-összehasonlító oldalakat saját bevallásuk szerint a vevők 59 százaléka rendszeresen használja nagyértékű vásárlás előtt, 7 százalék inkább az egyes boltok ajánlatait hasonlítja össze, míg 5 százalék a korábbi vásárlásai tapasztalata alapján megbízhatónak gondolt boltban vásárol újra.

Mi motiválja a magyarokat vásárlásra?

Tízből legalább hatan (66 százalék) azért vásárolnak kedvezményes terméket, mert jó ajánlatnak tartják azt, nagyjából ennyien vannak azok is (61 százalék), akiknek kifejezetten szüksége van az adott termékre, de megvárják, míg akciós lesz. Érdekes adat, hogy a magyar internetezők 7 százaléka csupán a vásárlás élményéért dönt az adott termék mellett, míg a válaszadók 5 százaléka azt mondta, nem az akció miatt vásárolt kedvezményes időszakban, egyszerűen csak akkor ért rá.

A kutatása arra is rákérdezett, hogy online, vagy személyesen vásárolnak inkább a magyarok. Ma a vásárlók 45 százaléka személyesen és interneten egyaránt szívesen vásárol, harmada (31 százalék) csak online felületen szeret akciós termékekre vadászni, ám 24 százalékuk továbbra is kitart amellett, hogy szeretné megnézni, megérinteni az adott portékát, mielőtt pénzt adna érte. Aki online vásárol, az jellemzően futárszolgálattal szállíttatja házhoz a megrendelt árut, 85 százalék így kéri a csomagjai kézbesítését, de a csomagautomaták is egyre népszerűbbek, a válaszadók 34 százaléka döntött már mellettük.

Mit veszünk kedvezményesen?

A 25-59 éves internetezőkre reprezentatív minta is igazolta, hogy saját célra és ajándékba egyaránt szívesen vásárlunk akciós termékeket, de leginkább ruházati (50 százalék) és szépségápolási (45 százalék) cikkeket. A dobogó harmadik fokát a játék/ajándék kategória nyerte 39 százalékkal, ezt követik a háztartási gépek és konyhafelszerelés, majd a számítástechnikai eszközök és a szórakoztató elektronika. Mindez azt is jelenti, hogy az összességében műszaki cikkeknek nevezett kategória továbbra is kiemelt helyen szerepel az akciós időszakokban történő vásárlás során.

Még mindig tartják magukat a könyvek, a lista 8. helyén 26 százalékkal a könyv, újság, magazin végzett. Talán nem meglepő, hogy a lista legvégén kullog az autó-motort és alkatrészeiket tartalmazó kategória (5 százalékkal), mely csak a használt cikk, antik és régiség (3 százalék) csoportját tudta megelőzni.

Tízből négyen csalódtak már akciós vásárlás során, leginkább a rossz minőségű termékek okoztak problémát (62 százalék), 40 százalékuk pedig a vásárlást követően máshol is látta hasonló vagy alacsonyabb áron a terméket, emiatt becsapva érezte magát. A vásárlók 22 százaléka panaszkodott késve érkezett termékekre, 17 százalék a csomagoláson belüli sérülések miatt bosszankodott, 11 százalék pedig a kiszolgálással, vagy az ügyfélszolgálattal nem volt elégedett a csalódottak közül.

Túl szép, hogy igaz legyen?

A megkérdezettek háromnegyede egyetért abban, hogy az 50 százalék feletti akciók hihetetlenek, ám a válaszadók 15 százaléka úgy véli, nincs olyan, hogy valami túl szép, bármekkora mértékű akciót elfogadnak. A férfiak kétkedőbbek, ők már az alacsonyabb kedvezményeket is szúrós szemmel vizsgálják, a nők körében a 70-80 százalék feletti akciók válnak inkább gyanússá. "Az mindenképp jó hír, hogy a magyar internetezők kritikus szemmel követik az extrém magas kedvezményeket, és hajlandók utána is járni azok valóságtartalmának. Ilyenkor egyébként azt is érdemes figyelembe venni, hogy egy-egy mesésnek tűnő ár mögött van-e egyáltalán raktárkészlet, mert sajnos világszerte, így Magyarországon is előfordul, hogy egy-egy kereskedő kirívóan magas akciókkal próbálja becsalogatni a vevőt a webáruházba, ahol aztán mégsem elérhető a termék. Emögött nyilván az a pszichológia áll, hogy a vásárlást tervező - ha már úgyis ott van - majd talál magának valami mást" - mondta Hunyady László, az Euronics marketing és értékesítési igazgatója.