Helyreigazítás!

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Helyreigazító közlemény a penzcentrum.hu oldalon 2025.szeptember 15. napján „Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette” címmel megjelent cükkünk kapcsán.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A penzcentrum.hu oldalon 2025.szeptember 15. napján „Ennyi volt, bezárja magyar üzleteit a népszerű ruhamárka: ne keresd, ez lesz helyette” címmel megjelent cikkünkben Valótlanul keltettük azt a benyomást, hogy a Devergo márka magyarországi bolti értékesítése meg fog szűnni. A valóság ezzel szemben az, hogy a Devergo magyarországi működése nem szűnik meg: a jövőbeli működési és értékesítési struktúra részleteiről az erre jogosult felek a megfelelő időpontban adnak hivatalos tájékoztatást.

Valótlanul állítottuk azt, hogy a Pink Woman a Devergo boltok helyébe lép, így a magyar–görög tulajdonosi hátterű vállalatcsoport nem vonul ki a piacról, de profilt vált, ugyanis a cégcsoport a meglévő kereskedelmi és logisztikai infrastruktúráját egy gyorsabban növekvő, elsősorban a fiatal nőket célzó, megfizethető divatmárkára állítja át. A valóság ezzel szemben az, hogy a Pink Woman márka nem a Devergo márka jogutódja, az nem tartozik ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz, tulajdonosi körhöz. A márkák mögött álló gazdasági társaságok önálló jogi személyek, eltérő tulajdonosi struktúrával, így az ezek között megvalósuló bármely ügylet, együttműködés nem minősül közös vállalatcsoport – szintű stratégiának, a Devergo vállalatcsoport – szintű Pink Woman márkára történő átnevezésének. A Pink Woman önállóan létező divatmárka, saját elkülönülő márkaidentitással, üzleti koncepcióval és piaci pozicionálással.

Valótlanul állítottuk, hogy a Pink Woman 2012 óta jelen van a magyar piacon. A valóság az, hogy a Pink Woman jelenlegi magyarországi működése a 2026.évben indult és nem egy 2012. óta működő magyarországi hálózat folytatása.

Valótlanul állítottuk, hogy mind a kilenc magyarországi Devergo üzlethelyiségben a Pink Woman jelenik meg, illetve hogy az átalakítás már zajlik. A valóság ezzel szemben az, hogy terv és üzletszám tekintetében megerősített információk rendelkezésre nem állnak, az üzletek pontos száma és a tranzakcióhoz kapcsolódó tervek nem nyilvánosak.

Valótlanul állítottuk, hogy a magyar vállalkozás megszerezte a Devergo márka nemzetközi védjegyjogait is. A valóság az, hogy a FLAS Kft. nem volt a Devergo márka tulajdonosa; 2006-tól nem kizárólagos védjegyhasználati engedéllyel rendelkezett.

Valótlanul állítottuk, hogy a társaság későbbre részletes tájékoztatást ígért, illetve olyan benyomást keltettünk, hogy ezt a Flas Kft.-t birtokló állítólagos vállalatcsoportba tartozó társaság ígérte. A valóság az, hogy nevezett társaságtól nem kerültek megerősítésre a cikkben szereplő tranzakciós, tulajdonosi vagy üzleti állítások, senki sem ígért későbbi részletesebb tájékoztatást.

Valótlanul keltettünk olyan benyomást továbbá, hogy Görög Zita FLAS Kft-ben szerzett részesedése oksági kapcsolatban áll a FLAS Kft.2025.évi veszteségével, illetve a jelenlegi tranzakciókkal vagy a Devergo üzlethálózata állítólagos stratégiai átalakításával. A valóság az, hogy ilyen oksági kapcsolatot megalapozó tényszerű alap nincs. A FLAS Kft. éves beszámolójában szereplő pénzügyi adatoknem határozzák meg a jelenlegi tranzakciók célját vagy okait és nem igazolják, hogy a FLAS Kft. 2025.évi vesztesége a Devergo magyarországi működésében bármely tervezett változást kiváltotta volna.

Címlapkép: Getty Images

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