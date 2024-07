Utazás repülővel: így készülhetsz fel a késésekre, járattörlésekre

Tizenhárom óra várakozás a zsúfolt reptéren, törölt járatok, elrontott nyaralás, magukra hagyott utasok – merjünk-e még repülővel utazni? Hogyan készüljünk fel váratlan helyzetekre? Mit tehetünk, ha gond van a járatunkkal? A repjegy.hu összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat az utazás előtt állóknak.

Hetek óta rendszeresek a járatkésések és –törlések Európa-szerte, sokaknak a jó előre megszervezett, lefoglalt nyaralását húzta keresztbe a kiszámíthatatlannak tűnő légi közlekedés. Nyáron a megszokotthoz képest a repülőjáratok sokszorosa közlekedik, hiszen ilyenkor vannak a szabadságolások, nyaralások, sportesemények, idén ráadásul a problémákat csak tetézte egy komolyabb informatikai hiba is. Érdemes tehát felkészülni arra, hogy előfordulhat fennakadás a repülős utazásunk során.

Utazás előtt: hogyan készüljünk fel váratlan helyzetekre?

Pszichológusok szerint az utazás legélvezetesebb része maga a tervezés. Ez magában foglalja az úti cél kiválasztását, a látnivalók feltérképezését és természetesen a szükséges dolgok beszerzését, bepakolását is. Ha repülőútra készülünk, mindig legyen a kézipoggyászunkban váltás ruha, piperecikkek, étel, víz. Ha gyerekkel utazunk, akkor róla is gondoskodjunk, ne csak játékokkal, hanem például pelenkával, bébiétellel is. Ha úgy adódik, hogy több időt kell a reptéren töltenünk, legalább ezek az alapvetően szükséges holmik legyenek nálunk. Fontos, hogy mindig a kézipoggyászba tegyük azokat a gyógyszereket is, amelyeket éppen szedünk, ugyanez vonatkozik az olyan életmentő orvosságokra is, mint az inzulin vagy az Epipen.

Jó tudni, hogy a kézipoggyászunk könnyen feladott poggyásszá változhat: ha a repülőn a fej feletti tároló megtelik a nagyméretű kézipoggyászokkal, akkor a fedélzetről levihetik azokat, így előfordulhat, hogy nem lesz kéznél az, amit eredetileg így terveztünk. Ebben az esetben egy kisebb táskába pakoljuk át mindazokat az értékeket, amelyeket a közelünkben szeretnénk tudni – laptop, okmányok, bankkártya.

Vegyük nagyon komolyan, hogy 2,5-3 órával a gép indulása előtt már a reptéren legyünk! Hagyjunk elegendő időt a check-inre, a tájékozódásra. Ha késik a gépünk, vagy törölték a járatunkat, hasznos, ha nem az utolsó pillanatban érkezünk és értesülünk a problémáról, így időben meg tudjuk kezdeni a szükséges intézkedéseket. Ehhez érdemes használni a légitársaságok mobil applikációit, amelyek aktuális információkkal szolgálnak a járatunkról.

Késik? Törölték? Ezt érdemes tennünk

Akár késik a járatunk, akár törölték, első körben oda érdemes fordulni, ahol a jegyünket vásároltuk, vagy magához a légitásasághoz. Mindenképp célszerű utasbiztosítást kötnünk, amely az ilyen esetekre is kiterjed. Járattörlés esetén valamivel más a helyzet: biztosítani kell az utas számára az átfoglalást egy másik járatra, vagy vissza kell téríteni a jegyárat. Ezen kívül a légitársaság köteles megtéríteni az utas felmerülő egyéb költségeit, például a szállodai szobát, ha csak másnap tud tovább utazni. Kivételt jelent vis maior helyzet, valamint, ha két héttel az indulás előtt törlik a járatot.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha késik a járatunk, akkor az sem mindegy, milyen körülmények között kell eltöltenünk az időt. Elsősorban business utasok, illetve bizonyos hitelkártyák tulajdonosai számára elérhető szolgáltatás a kényelmes reptéri várók, Business Lounge-ok használata.

Így foglaljunk repülőjegyet, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket

Egészen biztos, hogy késés, járattörlés szempontjából a nyár a legkitettebb időszak, ezért ha módunkban áll, akkor kevésbé frekventált hónapokban utazzunk. Érdemes utazás előtt és után is pár plusz szabadnappal tervezni, bekalkulálva az esetleges késéseket. “Ha átszállással utazunk, akkor hagyjunk elengedő időt a két járat között” – hívja fel a figyelmet Holczinger Zoltán, a repjegy.hu online üzletágvezetője, hiszen ha túl rövid csatlakozási időt választunk, akkor járatkésés esetén lekéshetjük a csatlakozást. Hagyjunk magunknak minimum két és fél órát az átszállásra hogy nyugodtabb legyen az utazásunk.