A forint hétfőn estére erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is a bankközi piacon.
Brutális menetelés a magyar tőzsdén: minden vezető részvény pluszban zárt
Erős napot zárt hétfőn a Budapesti Értéktőzsde: a BUX 1,32 százalékkal, 141 895,61 pontra emelkedett. A vezető részvények kivétel nélkül erősödtek, miközben a részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forintot ért el. A legnagyobb forgalmat az OTP részvényei hozták össze, közel 19,5 milliárd forinttal. Az Equilor elemzője szerint kedvező volt a hétfői piaci hangulat.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1845,53 pontos, 1,32 százalékos emelkedéssel, 141 895,61 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 24,7 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, jó volt a hétfői hangulat, minden vezető részvény emelkedett. A blue chipek közül a Mol, a Magyar Telekom és a Richter forgalma átlag alatti volt, az OTP viszont jelentős, 19,5 milliárd forintos forgalmat ért el.
Az elemző szerint a Mol azért teljesíthet jobban, mert a vállalat nagy erőssége, hogy van finomítója, így a dízelt és a benzint is tudja nyersolajból finomítani.
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- A Mol 128 forinttal, 2,64 százalékkal 4980 forintra erősödött, 3,6 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 450 forinttal, 1,12 százalékkal 40 700 forintra nőtt, forgalmuk 19,5 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 58 forinttal, 2,3 százalékkal 2578 forintra emelkedett, forgalma 420,3 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,57 százalékkal 12 300 forintra erősödött, a részvények forgalma 914,8 millió forintot ért el.
A BUMIX 9177,95 ponton zárt hétfőn, ez 113,48 pontos, 1,25 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
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