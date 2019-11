Ritkán látni ilyen akciókat: ezeket már most szuperolcsón letudhatod karácsonyra

Ne altasson el a tény, hogy még van 31 nap karácsonyig! Ha élelemes vagy, a legdrágább tételeket akár már most letudhatod, ráadásul fergetegesen olcsón. A hús például vígan elvan a fagyasztóban az ünnepekig, az ajándékokat, játékokat pedig el lehet rejteni - csak meg ne találják őket! Ráadásul most még nincsenek annyian az üzletekben, nem kell a tömegnyomorban vásárolnod!

Bár még 31 nap van karácsonyig, a boltok már megteltek a szokásos ünnepi kiegészítőkkel: kint vannak a karácsonyfák, a díszek, mikulások sorakoznak a kirakatokban, műhó és persze minden plázában bömböl már a Last Christmas. Ugyan korainak tűnhet, de ha belegondolunk, nem teljesen légből kapott ötlet már november végén elkezdeni beszerezni a karácsonyi kellékeket, ajándékokat.

Az akciós húsokat például érdemes jóelőre megvenni, és a hal is eláll a fagyasztóban a nagy ünnepig. Az ajándékokat el lehet dugni, csak vigyázz, a gyerek meg ne találja még idő előtt! Számos előnye van, ha idejekorán elkezdesz bevásárolni az ünnepekre: egyfelől van még idő átgondolni, ki mit kapjon karácsonyra, nem az utolsó pillanatban kell keríteni "valamit" a nagymamának, unokatesónak, vagy a Julcsi férjének. Másrészt, ha részletekben, már jó korán elkezdesz bevásárolni, akkor nagyrészt elkerülheted az adventi időszakra jellemző tömegnyomort - nem mellesleg pedig nem minden költség decemberben szakad rád, egy része átcsúszik novemberre is!

Ahogyan fentebb is írtuk, a legtöbb boltban már elkezdődött a karácsony: durva leárazásokkal fordulnak rá az adventre. Lássuk, miket érdemes már most megvenni!

Az Aldiban érdemes díszeket is venni, 2499 forintba kerül 24 darab, a ledes karácsonyfagömb pedig 999-be. A fiúknak Star Wars játékokkal kedveskedhetsz, rengeteg van leárazva - a lányogra is gondoltak, nekik a Jégvarásból akcióztak le mindenfélét. 229 900 forintért profi csocsóasztalt is lehet vásárolni, a 7799 forintért pedig pró dartstáblát lehet venni. 5999 forintért pedig egy drónt, vagy egy kishelikoptert vehetsz a lurkónak. 9999 forintért kapszulás kávéfőzővel lepheted meg a családot, de egy csomó más konyhai eszköz árát is lenyomták. A karácsonyi sütibe jól jöhet az őszibarackbefőtt is, amiből 599 forint fél kiló, és eláll karácsonyig. Akciós a sertéstarja is, 699 forintért lehet kapni egy kilónyi. A grillcsirke kilója 479 forintért kapható.

A Tescóban most a csirkemell árát vitték le 22 százalékkal, 849 forint egy kilónyi - a marhalábszár kilóját 1699-ért adják. Ugyanennyi Nutella most csak 2999-be kerül, a lekvárok pedig 25 százalékkal olcsóbbak a Tescóban. Ha a gyereknek nézel ajándékot, akkor érdemes megnézni a Legókat, most rengeteg termékre adnak legalább 30 százalék engedményt - fiúsak, lányosak is vannak! A karácsonyi boákra is ugyanekkora a kedvezmény.

A Lidlben remek napraforgó étolajat vehetsz most akciósan, egy liter 299 forintba kerül. Húsból valóságos akciódömping van: a mangalicalapocka, darabolva, félkilós pakkban 1299 forintba kerül, a mangalicakarajból ugyanennyi 2499 forint. A tarja is ugyanennyi, a darabol mangalicacombból pedig 1499-be kerül fél kiló. Van még sima sertéscomb is, 1239 forintos kilónkénti áron, a marha levescsomag pedig 2299-be kerül, ez is egy kilós. A Lidl-ben is van kilós karácsonyi nutella, 2999 forintba kerül, és többféle csokinak is lenyomták az árát. Már most rengeteg karácsonyi dekorációt kínálnak: van küldő lézerprojektor például 7999-ért, a kültéri LED-fa is ugyanennyiért kapható. A nagyinak pedig kiváló ajándék lehet a varrógép 36 999 forintért, és egy csomó kiegészítőt is tudsz venni mellé.

Az Auchanban még Black Friday van, ennek keretein belül 144 990-ért tudsz venni egy 138 centis UHD Samsung tévét, amihez 20 ezer forintos ajándékkártyát is adnak. Van Galaxy A40 mobil is 69 990 forintért, amihez 10 ezres utalvány az ajándék. Az akció keretein belül akár 50 százalék kedvezményt is adnak bizonyos termékekre, a gyerknek például vehetsz egy Barbie repülőt 44 990 helyett 19 990 forintért. Apunak találsz akkumulátoros fúró-csavarozót is 2 akkcival 15 500 forintért. Emellett minden műfenyőre 20 százalék engedményt ad az Auchan, ahogy a társasjátékokra is. A csirkecombfilé kilója most csak 895 forint, a pulykaszárny kilója pedig 449, csülökből egy kilónyit 869 forintért vehetsz. Már a pontyot is keményen akciózzák, 999 forint egy kiló magyar hal.

Az Interspar is odatette magát: a csirkemellfilé kilója 1089 forintba kerül, a sertés darálthúsból fél kiló 549 forintért kapható, a comb kilójáért pedig 1399-et kérnek. A pulyka felsőcombfiléből 1099-be kerül egy kilónyi. Jégvarázsos termékek is vannak, 11-22 százalékkal vitték le az árukat. Legókat is árulnak, 40 százalék kedvezménnyel.