Magyarok tömegei lepték el a boltokat: ezt keresi mindenki

Jelentősen megváltoztak a tanszerekkel kapcsolatos vásárlási szokások az elmúlt egy évtizedben az Auchan tapasztalatai szerint. Míg korábban az elsődleges döntési szempont egyértelműen az ár volt, addig jelenleg sokkal inkább a minőség dominál.

Az előző évek tapasztalatai alapján idén is augusztus 20. után lehet a szezon csúcsa: a legforgalmasabb napoknak az augusztus 30-i hétvégét jósolja az Auchan - írja közleményében a vállalat. Az előrelátóbbak több körben szerzik be a szükséges kellékeket, de az akciók egészen szeptember 15-ig tartanak.

Annak kapcsán, hogy milyen termék kerül a kosarakba, jelentős változásokat tapasztalt a vállalat az elmúlt egy évtizedben. Ma már nem feltétlenül az ár a döntő szempont egy-egy termék kiválasztásakor, sokkal fontosabbá vált a kedvező ár-érték arány, valamint a márka az egyes kategóriáknál. A vásárlók elsősorban a grafitceruzák, színes ceruzák, tollak és filctollak, valamint a táskák esetében részesítenek előnyben bizonyos márkákat.

E mellett egyre több vásárló keresi a környezetbarát és fenntartható forrásból származó termékeket. Ezért az Auchan áruházaiban a legolcsóbb termékkör írószereit egy külön szigeten elhelyezve, csomagolásmentesen kínálja - írják.

Az idei év slágertermékei a csillogó, fényes, flitteres táskák, tolltartók, füzetek lesznek, de nagy érdeklődésre számítanak a sajátmárkás hátizsákok, focicsapatos licences táskák terén is. Ami pedig a formát illeti: idén ősszel a szögletes hátizsákok lesznek reflektorfényben. Iskolatáskából 34 990 forintba kerül a legdrágább szett, ám ergonomikus kisiskolás táskák már 3990 forinttól elérhetők. Nagy érdeklődést jósol az áruházlánc a pasztell szövegkiemelők (ebből az Auchan új sajátmárkásat is bevezet) és pasztell füzetek terén is.

A négy legfontosabb kategóriába az iskolatáskák és tolltartók, a papíráruk, az írószerek, valamint a füzetek tartoznak. Az árak tekintetében igen nagy a szórás, így például míg a legolcsóbb füzet 19 forintba kerül, addig a legdrágábbért már mélyebben bele kell nyúlni a pénztárcákba: egyes prémium spirálfüzetek 2390 forintért szerezhetők be az áruházban.

A nagy tanévkezdő bevásárlást általában a család együtt végzi el, és jellemzően ez a legtöbb időt igénylő beszerzési körút. Számos olyan termék szerepel ilyenkor a listán, amit egy évben egyszer vagy csak néhány évente kell megvásárolni, tehát nagyobb körültekintést igényel a kiválasztása.