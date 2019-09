Komoly drágulás jöhet a magyar boltokba: árrobbanástól tart Csányi gyára

A Pick Szeged Zrt.-t is súlyosan érinti az egész világpiacot megbolygató sertéspestis járvány. A cégvezető szerint jelentősen megdrágulhat például a téliszalámi.

Az alapanyagárak robbanásszerű növekedését okozta április óta az, hogy a távol-keleti piacokon az afrikai sertéspestis terjedése miatt jelentős mennyiségű állatot kellett levágni. Az így keletkezett hiány ugyanis elszívja az alapanyagot a biztonságos európai piacokról - mondta a hvg.hu-nak Sutka László, a Pick Szeged Zrt. megbízott vezérigazgatója.

A cégvezető a Coop Rally szegedi megnyitóján arról beszélt, turbulens időszakot él most a húsipar, ezt számszerűsítette is: vannak olyan alapanyagok, amelyek esetében az árak 20-30, de akár 40 százalékkal is nőttek márciushoz képest.

A Pick esetében ugyan a stabil húsalapanyaghátteret biztosítja az, hogy a szegedi társaság része egy nagyobb élelmiszeripari integrációnak, a Csányi Sándor OTP-vezér tulajdonában levő Bonafarmnak. Sutka László azonban hangsúlyozta: bár legfontosabb beszerzési forrásuk a mohácsi vágóhidat üzemeltető Zrt., a csoport stratégiai partnere, külső forrásból is szereznek be alapanyagot, Magyarországról és Európából is.

Ráadásul a Bonafarm cégei közötti kereskedelem is piaci áron történik, a magyar árak pedig szintén követik az európait.