Jobb vétel, mint egy balatoni nyaraló? Sokan már csak ezt keresik

Újdonságként jelentek meg a balatoni ingatlanpiacon az apartmanok, melyek úgy tűnik, a part menti ingatlanbefektetések terén konkurenciát jelentenek a nyaralóknak. Most népszerűbb apartmant, mint kis házakat vagy házrészeket vásárolni.

A korábbi évtizedekben nem volt jellemző a part menti apartman, most azonban bővül a kínálat, több helyen is megjelentek a kertkapcsolat nélküli, kisebb alapterületű, akár új építésű társasházakban kialakított apartmanok, amelyek erős konkurenciát jelentenek az önálló nyaralóknak - írja a Világgazdaság.

Egy hozzá kapcsolódó kert akár 10-15 millióval is megdobhatja a vételárat, így az apartmanok vételi költsége jóval alacsonyabb lehet, mint egy hasonló méretű, különálló ingatlané. Bár amíg a nyaralók esetében többnyire nem, az apartmanok mellé a parkolót is meg kell venni: ez a plusz kiadás pedig akár kétmillió forint fölé is mehet.

Egy apartman fenntartása ugyanakkor egyszerűbb és olcsóbb is, például az adó jellegű járulékai vagy a biztosítás díja is alacsonyabb, mint egy önálló ház esetében.

A vásárlásnál még költséghatékonyabb megoldás a bérlés: egy szezonra 450-600 ezer forint lehet a költsége, amíg egy 50-70 négyzetméteres ház vagy apartman vételára 28-40 millió forint között mozog.