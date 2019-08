Fokozódik a háború a magyar vásárlókért: a legnagyobb most mégerősebb lett

24 Media Markt társaság összeborul, az üzletlánc a tescós áruházakkal nagyon elhúz, közelébe sem ér az Extreme Digital - eMAG kettős. És ott van még közöttük az Euronics, aki csendben második a boltos műszaki piacon. A szakértők szerint komoly verseny várható.

Még 2019 májusában született meg a céges döntés, mely alapján átszervezik a Media Markt áruházak irányítását és októbertől új felállásban rúgják a bőrt. Ebből a vásárló keveset fog látni, de ha számlát kap, nyugtát vesz a kezébe, forgatja majd a jótállási jegyet, vagy éppen beír a vásárlók könyvébe és valaha megnézte, kitől is kapta, kinek a panaszkönyvébe írt bele, akkor most láthatja a változást. Akkor is láthat persze valamit, ha az áruházakban elhelyezett hivatalos kiírásokat mustrálja, például a kihez fordulhat panaszával a vásárló - írja a Blokkk.com szakportál.

A változások lényege, hogy a Media Markt 32 áruházát és a webáruházat - pontosan 24 cég viszi jelenleg ezeket - beolvasztják a Media Markt Saturn Holding Kft-be. A beolvadás hivatalos dátuma szeptember 30, a MM-társaságok üzleti évének fordulónapja.

Az önálló áruházi kft.-k beolvadása annyit fog jelenteni sok-sok szervezési, irányítási kérdés egyszerűsítése mellett, hogy a boltok éves beszámolóit már nem kell külön bogarászni, ha valaki kíváncsi az eredményekre, hanem egy kattintásorral elérhetők lesznek. Ennek ugyanakkor lesz egy, a kíváncsiskodók számára fájó területe, mégpedig az, hogy a Media Markt webáruházának eddig önállóan is fellelhető eredménye valószínűleg eltűnik nyilvánosság elől.

Nagyon nagy az előny



A műszaki cikk piac felfordulása folytatódik: a Media Markt még nagyobb előnnyel marad piacvezető, az E-Digital és az eMAG csak pisloghat, és ott van még az Euronics, aki jelenleg második a sorban. Hiszen a piac legnagyobbjai éppen egybekelnek, így hát lesz is felfordulás, nem is kicsi: a Media Markt nyitott nyolc új tescós áruházat, a Tesco átengedte műszaki cikkeket neki. Az eMAG pedig irányítási jogot szerez az Extreme Digitalban.

A Media Markt feltehetően tovább növelheti forgalmát, szerény becslés szerint is - kiindulva abból, hogy áruházainak száma harmadával megugrott, 24-ről 32-re - legalább 35-40 milliárd forinttal. A Tesconál ez az üzletág lenullázódik, de ugye ők nem csak a műszaki cikkekkel foglalkoznak.

És előreláthatóan hiába szerez irányítást az Extreme Digitalban az eMAG, együtt sem hoznak majd annyit, mint a jelenleg - számolgatásunk szerint - második Euronics. Ráadásul az Euronicsnak is van webáruháza, de természetesen ő is titkolja a miből mennyit. De összesenje van a hagyományos és a webáruházi forgalmáról, és feltehetően tovább fog növekedni ő is.