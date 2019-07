Fillérekből újíthatod fel a lakást: szakemberre sem kell várnod és költened

Egy lakásfelújítás stresszes és drága dolog. Sokan időzítik nyárra, de aki most keresne szakembert, az már elkésett: óriási a munkaerőhiány, már nem is csak az a kérdés, mennyiért, hanem inkább az, hogy ki és mikor tudja elvégezni a munkát. Nem kell azonban feltétlenül szakikra várni, fillérekből felújíthatjuk mi magunk is a lakást: manapság már a lakberendezési áruházakban is rengeteg ötletet találhatunk ehhez.

A nyár a lakásfelújítás szezonja: sokan vannak, akik utazás helyett az otthonuk újragondolásával, csinosítgatásával töltik a szabadságukat. A magyarok jó része személyi hitelből finanszírozza a kiadásokat. Ez derült ki legalábbis körképünkből, melyben arra kerestük a választ, mit tapasztalnak a magyar bankok, melyek a legjellemzőbb hitelcélok. A Budapest Banknál, a Cetelemnél, a K&H-nál, az MKB-nál, az UniCreditnél és a Raiffeisennél is azt a választ kaptuk, hogy az ügyfelek körében az egyik legnépszerűbb cél a lakásfelújítás.

Aki azonban most kapna észbe és próbál szakembert találni a munkálatokhoz, az már elkésett. Az építőiparban továbbra is hiány van a jól képzett szakmunkásokból és mérnökökből, épp ezért szinte lehetetlen olyan szakit találni, aki belátható időn belül elvállalná a fürdőszoba felújítását, az ablakcserét vagy a festést.

Nem kell azonban emiatt lemondanunk arról, hogy nyáron kicsit felújítsuk a lakást. Sok mindent mi magunk is elvégezhetünk, nincs szükség szakemberre, ráadásul bizonyos munkák néhány óra alatt meg is vannak úgy, hogy látványosan megújul az otthonunk.

1. Rendezd át a lakást!

Időről időre jót tesz a lakásnak és a közérzetünknek is, ha átrendezzük a bútorokat. Némi odafigyeléssel és pár órás munkával ugyanis máris elérhetjük, hogy ne érezzük túlzsúfoltnak a lakást, néhány trükkel szellősebbé és barátságosabbá tehetjük az otthonunkat.

Első lépésként rendet kell tenni, és szortírozni kell, megválni a már nem használt, régi vagy tönkrement dolgoktól

- válaszolta a Pénzcentrum kérdésére a KIKA áruház. Arra a kérdésre, ha kicsi a lakás, mire figyeljünk a bútorok átrendezésénél, azt javasolták, érdemes világos színű ülőgarnitúrát és étkezőszékeket is választani, a világos árnyalatok ugyanis optikailag tágítják, a sötétek viszont zsugorítják a teret.

Már néhány díszpárna és ülőpárna is sokat jelent. A lakberendezésnél vigyázzunk arra is, hogy a szőnyeg ugyan jól mutat, de fontos a méret: egy kicsi lakásban a kevesebb több. Optikailag az is növeli a teret, ha például van egy világos színű szőnyeg a dohányzóasztal alatt, de az csak kicsivel nagyobb, mint maga az asztal és az ülőgarnitúra vagy a fotelek már a járólapon vannak

- javasolta az áruházlánc. Ha új bútorokat szereznénk be, érdemes vékony lábakkal felszerelt darabokat választani, így plusz tárolóhelyet nyerhetünk, hiszen pakolhatunk alá, és a takarítás is könnyebb - írta megkeresésünkre a KIKA, amely megjegyezte, ahová csak lehet, érdemes tükröket is felszerelni a falra, mert a visszatükröződéssel a nagyobb tér illúzióját keltjük.

2. Cseréld le a beltéri ajtókat!

A beltéri ajtók cseréjéhez a legtöbb esetben nincs szükség szakemberre, mi magunk is el tudjuk végezni. Mielőtt azonban kiválasztanánk az ideális ajtókat, érdemes átgondolni a következőket:

az ajtót inkább a padló, a fal, a hangsúlyosabb építészeti elemek alapján érdemes választani, nem a berendezési tárgyakkal kell feltétlenül harmonizálnia,

ha az egyszerűséget és a funkcionalitást szeretnénk előtérbe helyezni, akkor olyan ajtót kell választani, ami illik a környezetbe, színben és stílusban is harmonizál a szobákkal,

ha fel szeretnénk dobni a lakást, találhatunk olyan beltéri ajtót, ami egyedi, stílusos, figyelemfelkeltő,

ha kisgyerek vagy kisállat van a lakásban, érdemesebb strapabíróbb darabot választani,

észben kell tartani, milyen helyiségeket választ el az ajtó, a vizes helyiségekbe, mint a fürdőszoba vagy a vécé, olyan ajtó kell, ami ellenáll a víznek, a nedvességnek, a párának,

a hangszigetelésre is gondolni kell, a hálószobákba például jobb hangszigetelésű ajtó jobb választás lehet.

3. Alakítsd át a vécét és a fürdőszobát!

Nem kell feltétlenül kád vagy csempe cserére gondolni. A vécé vagy a fürdőszoba viszonylag kevés pénzből is felújítható.

Elég egy új WC-ülőke, falra szerelhető kiegészítők, új zuhanycsaptelep vagy mosdócsaptelep, esetleg zuhanyszett. Ezeket bárki fel tudja szerelni, de nagyon feldobja a lakást

- írták a KIKA lakberendezési szakértői.

4. Fesd át a szekrényeket!

Lecserélni a bútorokat anyagilag eléggé megterhelő. Viszont ma már hobbiboltokban is lehet kapni festéket, amellyel átfesthetjük a szekrényeket. Érdemes először kisebb, kevésbé hangsúlyos darabokkal kezdeni, például a cipősszekrénnyel vagy a dohányzóasztallal.

Vásárolhatunk akár új fogantyúkat is, amelyek passzolnak a szekrényekhez.

Ezek sem kerülnek sokba, mégis jelentős változást idéznek elő a lakásban, és elég a művelethez egy csavarhúzó és néhány szabad óra

- adta a tippet a lakberendezési lánc.

5. Fesd le az ablakpárkányt

Nem igényel annyi időt és pénzt, mintha a falat festenéd le, ha az ablakkeretet fested le, viszont nagyon feldobja a lakást!

6. Cseréld le a lámpákat

Sokan talán nem is gondolnák, mennyire meghatározóak a lakásban a lámpák: a fénye hatással van a hangulatunkra, épp ezért nagyon nem mindegy, a különböző helyiségekbe milyen lámpát választunk.

Ha a mennyezet alacsonyan van, akkor az alacsony mennyezeti lámpa vagy a teret nagyobbnak mutató spotok a kézenfekvő választás, de a nagyobb, magasabb mennyezetű helyiségekben jól mutathat egy méretesebb csillár. Fontos, hogy a lámpa dekorációs eszköz, egy különleges darab vonzza a tekinteteket, és fontos, hogy az adott darab harmonizáljon a helyiség többi berendezési tárgyával

- tudtuk meg az áruházlánc szakértőitől, akik hozzátették: ha inkább letisztult, egyszerű formák dominálnak a szobában, modernebb, letisztultabb stílusú darabot érdemes választani, míg ha inkább régies bútoraink vannak, akkor rusztikusabb, akár ólomüvegből készült lámpa is jól mutathat.

"Érdemes szakember segítségét kérni akár a lámpaosztályon akár a megfelelő izzó kiválasztásában is, hiszen a fények minősége, mennyisége és hőmérséklete kihat közérzetünkre, befolyásolja hangulatunkat" - javasolta a KIKA.