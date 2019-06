Elárulta, ezért vásárol turkálóban a magyar színészlegenda

Turkálóból vásárolja ruháit Für Anikó - írja a Life.hu. Elmondása szerint soha nem költ méregdrága holmikra.

Azt gondolom, hogy jól öltözni nem pénz, hanem stílus, ízlés és önismeret kérdése. A racionalitáson túl, hogy miért fizessem én mások bérleti díját a méregdrága plázában, még egyedi darabokat is kapunk. Engem nem zavar az, ha valami szembejön velem, de látom a ruhákon, hogy milyen hálózat.

-mondta el a FEM3 Café vendégeként. Elmondása szerint a turkálóban is lehet jó minőségű árut találni filléres áron. Elmondta azt is, hogy szeret a minimumból kihozni valamit, és pszichológushoz küldené azt, aki félmilliót is képes kiadni egy táskáért.