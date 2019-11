Brutális pénzosztás indul a hétvégén: 30 milliárd ütheti minden magyar markát

Egyetlen telitalálat sem született az elmúlt hétvégén, ezért továbbra is kimagasló összegekért játszhatnak a lottójátékok kedvelői. Az Ötöslottó, a Hatoslottó és az Eurojackpot főnyereményei is több hete halmozódnak, ami jelentősen meglátszik az egyes játékok jackpotjain is. Ezen a hétvégén a három játékon összesen közel 30 milliárd forint a tét.

A Szerencsejáték Zrt. közelmúltban végzett kutatása alapján kiderült, hogy a 18 éves és idősebb magyarországi lakosság körében a legismertebb játékok az Ötöslottó (97%) és a Hatoslottó (94%). Az Eurojackpot ismertsége is jelentős, hiszen a válaszadók közel 50 százaléka ismeri a 2014 októbere óta elérhető játékot.

A fenti három játék e heti főnyereményei pedig önmagukért beszélnek: az Eurojackpot bruttó 79 millió eurós, azaz 26 milliárd forintos, az Ötöslottó 2,235 milliárd forintos, míg a Hatoslottó 1,585 milliárd forintos jackpotot kínál.

A több mint 30 éve elérhető Hatoslottó esetében különösen eredményesen alakulhat a 2019-es év, amennyiben ezen a hétvégén is születik főnyeremény. Ennek oka, hogy az idei évben már elvitték a játék történetének második legnagyobb nyereményét - 1,688 milliárd forintot -, a 44. játékhéten pedig 18 hét halmozódás után eljutottunk oda, hogy a játék történetének harmadik legnagyobb nyereménye is egy szerencséshez kerülhet.

Érdemes tehát a pénteki Eurojackpot, a szombati Ötöslottó és a vasárnapi Hatoslottó sorsolás előtt megjátszani a nyerőszámokat.