Bedrágulhat a magyarok egyik kedvenc konzervje: elég nagy a baj

Előreláthatóan kisebb lesz a kukoricatermés világszinten, mint a szükséges mennyiség, ennek következtében pedig Nyugat-Európában megnőhet az igény a magyar kukoricára, és a szezon második felére megnőhet az ára is - írja az Infostart.

"Rendkívüli volt itthon a 2019-es időjárás, ami nehézzé tette a szántóföldi munkákat" - számolt be róla Petőházi Tamás, a Gabonatermesztő Országos Szövetség elnöke az InfoRádiónak. A szakember azt is elmondta, hogy világszinten komoly visszaesés volt megfigyelhető kukorica téren.

Mindezek következtében nőhet Nyugat-Európában az igény a magyar kukoricára, és ez azt is jelenti, hogy a szezon második felére megnőhet az ára is, amivel párhuzamosan a készletek felértékelődése is várható - mondta el a szakember.