Ezek a legjobb kiadáscsökkentő befektetések

Egy friss elemzés szerint a fenntarthatósággal kapcsolatos alapok nagyot fognak szólni a közeljövőben, de nemcsak azért, mert a klímaváltozás egyre inkább sürgeti az ilyen, környezetileg és társadalmilag fontos beruházásokat, vállalkozásokat, hanem ezek teljesítménye magasabb értékkel bír, így egy esetleges piaci visszaeséssel szemben is ütésállóbbak. Ugyanez elmondható az olyan energetikai beruházásokról, amik ugyan nagyobb befektetést igényelnek, de egy örök életre faraghatunk velük a kiadásainkból.





A Magyarországon található 2,8 millió családi ház nyolcvan százaléka energiahatékonysági szempontból nem megfelelő, amelyek lakói, gyakran a jövedelmük 34 százalékánál magasabb összeget költenek rezsire. A családok döntő többsége nehezen finanszírozza önerőből az ilyen energiahatékonysági vagy zöld beruházásokat, pedig ezeket gyakran még hitelből is megéri finanszírozni. Elérhető például olyan uniós forrás is, amely ugyan 10 százalék önerőt megkövetel, azonban kamatmentes, csak a törzstőkét kell visszafizetni, akár 20 éves időtávon. A havi törlesztőt pedig így akár a beruházással nyert rezsicsökkenés is fedezheti.

Napelem

Az egyre fejlettebb és költséghatékonyabb napelemes rendszerek a megtérülési idő lejárta után akár több generációra biztosíthatják a család energiafüggetlenségét. Egy napenergia-rendszer telepítése nem tartozik az olcsó beruházások közé, de a befektetés értéke - a rendszer nagyságától függően - lehetővé teszi, hogy többet ne kelljen vásárolnunk energiát a szolgáltatótól. Amikor befektetésünk teljesen megtérül - ami sok mindentől függ, de általánosságban 10 évre tehető - onnantól kezdve a napelem már nemcsak ingyen termeli az áramot, hanem egy tiszta, környezetbarát és a külső körülményektől független elektromosáram-forrást biztosít. Ha pedig a rendszer nagysága lehetővé teszi, akkor nemcsak a fogyasztást fedezi, de a felesleget visszatáplálhatjuk az elektromos hálózatba, vagyis lényegében ilyenkor "visszafelé forog a villanyóránk."

A kiépítésnél fontos, hogy minek az üzemeltetését szeretnénk megoldani elektromos árammal, ugyanis nemcsak a hűtésre, világításra vagy akár fűtésre kalibrálhatjuk a rendszert, hanem akár elektromos kerékpárok, autók töltése is megoldható az elektromos mobilitás terjedésével.

Villanyautó

Ma már kaphatók elektromos autók olyan árkategóriában, amelyeket egy átlagos keresetű ember is megengedhet magának, akár valamilyen hitelkonstrukcióban, mert a villanyautók esetében is igaz, hogy bár a kezdeti befektetési összeg magas, később sok költségtől szabadul meg az üzembentartó. A villanyautók kérdését a kormányzat is kiemelten kezeli, egy támogatási program keretein belül maximum 1,5 millió forinttal járulnak hozzá egy új kocsi vételárához. Emellett jár átírási illetékmentesség a gépjárműadó-, cégautóadó- és regisztrációs adómentesség is. Továbbá Budapest egész területén ingyenes a parkolás, és ezt egyre több vidéki önkormányzat is kezdi bevezetni. Emellett az elektromos autók Budapesten és az ország több pontján is feltölthetők a nyilvános gyors- és villámtöltő oszlopokról, ingyenesen, vagy a hagyományos üzemanyagokhoz képest kedvezőbb áron. Ezzel szemben egy hagyományos kocsiban az olajat és az egyéb kopóalkatrészeket is cserélni kell időnként, így a féktárcsákat és a fékbetéteket, amelyek egy elektromos autóban sokkal hosszabb idő kopnak el. Az árammal hajtott járművekbe ugyanis egy generátort is beépítenek, amelynek fékerejéből áramot töltenek vissza a kocsiba, így a hagyományos féket ritkábban kell használni.

Hőszigetelés

Nagyjából négymillió olyan lakás van Magyarországon, amelynek energetikai korszerűsítésre, elsősorban utólagos hőszigetelésre szorul. Egy ilyen átlagos ház hőszigetelése 16 cm vastag EPS szigetelőlapokkal - ezek a piacon a legáltalánosabbak - körülbelül 1,5-2,5 millió forintba kerül munkadíjjal együtt. Ezzel a korszerűsítéssel a fűtési költségek akár 40 vagy még több százalékkal csökkenthetők, ami egy fűtési szezonra vetítve akár 200 ezer forint megtakarítást is jelenthet. Ráadásul egy kedvező energetikai besorolású ingatlan piaci értéke is magasabb. Érdemes a nyílászárókat is felújítani, ezek megléte elengedhetetlen ahhoz, hogy egy modern és költséghatékony napelemes rendszert kapjon a ház, hiszen amíg az utcát fűtjük, addig hiába várunk jelentős csökkenést az energiaszámlákon.

Okosotthon

Egy okosotthon-rendszer felméri és szabályozza a lakók fogyasztását. Már meglévő ház esetén is megfontolandó az okos otthon kialakítása, ha például magas az ingatlan energiafogyasztása. Az okosotthon a legtöbb ingatlantulajdonos számára azért kiemelten vonzó lehetőség, mert teljesen alkalmazkodik a lakók igényeihez és kívánságaihoz. A legnagyobb energia-megtakarítást az ingatlan fűtési rendszerén keresztül érhetjük el, amely igaz mind a hagyományos, földgáz alapú, mind az alternatív energiát felhasználó megoldásokra. Nem kevés megtakarítás érhető el például a szobánkénti fűtésszabályozással. A lakás fény- és energiaforrásainak automatikus, esetleg távolról irányítható kapcsolási lehetőségével szintén sok elektromos áram spórolható meg, az okosotthonokban nem marad felkapcsolva a villany, nem marad töltőn a telefon, amelyek ellenkező esetben mind-mind energiát fogyasztanak.

Fűtő falfesték

A technológia fejlődésével évre-évre találkozhatunk olyan innovációval, amely kézenfekvő eszköz lehet az energiaszámlák faragásában. A tavalyi évben ilyen volt a magyar gyártótól származó fűtő falfesték. A törpefeszültséget alkalmazó rendszer infrasugárzóként működik, vagyis a tárgyakat felmelegítve fűti fel a levegőt. A fejlesztők szerint kiegészítő fűtésként használva körülbelül 6 négyzetméteres felülettel egy 60-70 négyzetméter területű lakást lehet temperálni, 500-550 watt/négyzetméter teljesítmény mellett. A 100 millió forintos nagyságrendű fejlesztés során a biztonság kiemelt szempont volt, így, bár a rendszer eleve érintésbiztos, beázás vagy egyéb kár hatására automatikusan letilt. Az égési sérülés is kizárt, ugyanis a hőmérsékletét 30 és 60 Celsius-fok között lehet beállítani (a 60 fokot három perc alatt éri el).

Magyar startupoktól jöhetnek a legújabb energiatakarékossági innovációk

Az alternatív hatékonyságnövelő megoldások nem csak a háztarások életében fontosak, de egy olyan nagyvállalatnál is, mint az MVM, amely azzal a céllal hívta életre három éve az MVM EDISON startup versenyt, hogy olyan innovatív, piacképes ötleteket támogasson, amelyek akár a háztartások energiafelhasználását optimalizálják, akár a villamosenergia-hálózatok működtetése szempontjából hoznak olyan újítást, amivel nemcsak a végső felhasználó, de a környezet is jól jár.



Ilyen volt

a kéttengelyes, napkövető és speciális kialakítású parabolikus napkollektor,

az állomások nélküli elektromos robogó hálózat,

a moduláris okoslámpa,

vagy a villanyautók és háztartások energiafogyasztását optimalizáló technológia.



