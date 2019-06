Indul a roham a magyar boltokba: több napos országos zárva tartás jön

Közeledik az idei év harmadik hosszúhétvégéje, a pünkösdi munkaszüneti napnak hála. Végre a nyár is megérkezhet szombattól, ezért sokan terveznek utazást, kerti sütögetést - viszont érdemes ügyelni a boltok nyitva tartására, és nem az utolsó pillanatra időzíteni a bevásárlást. Így zavartalanatlan lehet a pünkösdi hétvégénk, ráadásul a boltok is számos akcióval készülnek.

Vasárnap és hétfőn a legtöbb nagy hipermarket és kisebb üzlet is zárva tart, ezért pénteken és szombaton hosszú sorokra számíthatunk. Az akciók azonban a mai naptól már élnek, így csökkenthetjük a bevásárlás terhét. A legtöbb bolt a grillszezonra készül az akcióival, így rengeteg akciós húst, grillterméket, kenyérfélét, alkoholos italt és jégrémet találunk a kínálatukban. A Pénzcentrum összegyűjtötte a legjobbakat.

Interspar

Az Interspar nagy grillkínálattal várja a vásárlókat a hétvégén az Interspar Grillparty Regnum grillkolbász 749 forint, a Spar BBQ grillkolbász 399, míg a Pápai Garden grillkolbász 579 forint. A Kaiser grillmix 1199 forintba kerül. De nem csak a grillkolbászok vannak akcióban: a csípős magyaros csirkemellfilé belső saslik 899 forint, a sertéskaraj 1299 forint, és ha valaki tárcsán sütne grillezés helyett a a pácolt Mester sertéstarját 1790 forintért vásárolhatja meg. Aki szalonnát sütne, az megveheti a füstölt kolozsvári szalonna kilóját 1790 forintért. A grillezés kiegészítői is akciósak: a grillmustár 389 forintba, karaván grillsajt 649 forintba kerül. Pénteken és szombaton 30 százalékkal olcsóbbak a Globus ketchupok, mustárok, majonézek is.

A szénhidrátcsökkentett vekni 499 helyett 399 forintba, a rozsos-négymagvas kenyér 399 helyett most 299 forintba kerül. A grillkínálat mellé az Interspar söröket hoz akcióba: a Pécsi sörfőzde sörei 12-18 százalékos akcióban lesznek a héten: a Prémium Lager, Pils, Búza (szűretlen) és a Barna is, de akciósak az üveges Dreher sörök is. A jégrémekre is 22-25 százalékos akciót hirdettek: a Príma jégkrém 699 forint, a Soft ice jégrém 559 forint.

Aldi

Az Aldi a nyári kínálatát különféle üveges koktélokkal nyitja, melyek közül a 0,33 literesek 399, míg a 0,7 literes Berry Beach gyümölcsös koktélok 1499 forintba kerülnek, de üveges pina coladát is vásárolhatunk a pünkösdi hétvégére 1599 forintért.

A főszerepet viszont itt is a húsok kapják: a csirkemellfilé 1599 helyett 1419, a marha-gulyáshús 1299 helyett 1099 forint. A Csemege Debreceni most 31 százalékkal olcsóbb, 399 forint, a BBQ marinádozott sertéskaraj 999 forint, 16 százalékkal olcsóbb, a BBQ grillsaslik pedig 20 százalékkal, 679 forintért vehetjük meg. A grillgombának doboza 479 forintba kerül, a padlizsán kilója pedig 599 forint, melyek jó kiegészítői a húsoknak. A Pita is akciós: 25 százalékkal olcsóbb, 299forint.

Lidl

A Lidlben szintén bevásárolhatunk a hétvégi grillezéshez: a friss pácolt csirkemellfilé most 24 százalékkal olcsóbb, 829 forint. A nürnbergi grillkolbász 899 helyett most 699 forint, a friss angus marha hamburgerhús pedig 349 forint. Egy friss saláta jó köret a grillhúsokhoz, melyhez a Lidl rengeteg akciós zöldséget, főként paradicsomot kínál. 25 százalékkal olcsóbb a fürtös paradicsom - 299 forint - és a sárga cherry fürtös paradicsom - 749 forint, a cukorfalat paradicsom kilója pedig 399 forint, vagyis 33 százalékkal olcsóbb a hétvégén, ahogy a kígyóuborka is, mely csak 119 forint.

A Lidl inkább fröccs, mint sörpárti: 499 forinttól 1599 forintig találunk kínálatában rosé és fehér borokat, valamint 79 forintért fröccsvízet is.

Tesco

A Tesco sem marad ki a grillszerzon nyitásból, mától a mediterrán csirkemellfilé csomag 999 forint, a BBQ csirkeszárny 549 forint. A szarvasi grill mozzarella 20 százalékkal olcsóbb, 399 forintba kerül. A Tesco magyaros csirkemell saslik 25 százalékkal olcsóbb, 899 forintba kerül. Ezekben az üzletekben is gondolnak arra, mit együnk a húsok mellé, így minden Hellmann’s termék és a Heinz mustárok, ketchupok, majonézek 20 százalékkal olcsóbbak a hétvégén, a csemegeuborka pedig 369 helyett 329 forint.

A Tesco az Intersprahoz hasonlóan sörakcióval készül a grillezésre: a dobozos Soproni IPA, Démon és Meggy 13 százalékkal olcsóbb most: 249 forint.

A zsemlevekni 149 helyett 99 forint most a Tescóban, a Pur-Pur szeletelt cipó 24 százalékkal olcsóbb 499 forintba kerül. A Tesco úgy gondolja, hogy ideje kiélvezni a nyár gyümölcseit is: 60 százalékos akcióban van a cseresznye, kilója 799 forint, de az epernek is 479 forint csomagja. A nektarin kilója 499 forint, és az avokádó is 26 százalékkal olcsóbb, darabja 279 forint.

A literes Carte d’Or jégkrémek darabja 1079 forint, vagyis 23 százalékkal olcsóbb - ahogy a Big Milk jégkrémek is - és most két darab vásárlása esetén ajándék hűtőtáska is jár. A magnum poharas jégkrém is most 22 százalékkal olcsóbb, 1549 forint darabja.

Auchan

Az Auchan is grilltermékekkel, és húsakciókkal várja a hétvégét: a friss csirkemellfilének 1278 forint kilója, a BBQ Whiskeys és a citromos-borsos csirkemellfilé csomagja is akciós: 999 forint. A sertéslapocka kilója 1399 forint, míg a sertéstarjáé 1899 forint. Az Auchan grillkolbász mix (600 grammos) 949 fpromtba kerül, a Kaiser grillkolbász mix ára pedig 748 forint. A Mizo grillsajt 898 forintba kerül.

Bográcsozhatunk is a hétvégén: a marhapacal kilója most csak 1499 forint. Mellé sokféle akciós kenyérből választhatunk: a Réka kenyere rozskenyér 369 forint, a Ceres Bükki kovászos parasztkenyér 429 forint, míg négy darab szezámmagos hamburgerzsemle 348 forintba kerül. A Lidlhöz hasonlóan az Auchan is inkább a borokat kínálja akciósan: a Juhász pincészet borai 799-1699 forintba kerülnek, míg kínálnak BB borokat 449 forinttól is. Aki pedig nem aprózná el, választhat az 5 literes dobozos Sári borok közül, amelyek 1999 forintba kerülnek.