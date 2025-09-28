Beismerte bűnösségét, mégis halálra ítélték – a botrány, ami az egész országot megrázta

Tang Zsen-csient, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium korábbi vezetőjét vasárnap halálra ítélték korrupció miatt.

A bíróság szerint Tang 2007 és 2024 között pozícióját kihasználva üzleti és közbeszerzési előnyökhöz juttatott cégeket és magánszemélyeket, és ezért több mint 268 millió jüan (kb. 13 milliárd forint) értékben fogadott el jogtalan juttatásokat.

A tárgyalás végén Tang beismerte bűnösségét, és megbánást tanúsított. A bíróság súlyosnak ítélte cselekedeteit, ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy nem minden kísérlete vezetett sikerre, felfedett korábban ismeretlen tényeket, beismerte a hibáit, és a jogtalanul szerzett vagyon jelentős részét visszafizette.

Az ítéletet két évre felfüggesztették, de Tang életfogytig megfosztást kapott politikai jogaitól, és teljes vagyonát elkobozták. A visszaszerzett javakat az államkincstár kapja meg, bár a hatóságok egyes összegek további visszaszerzésén még dolgoznak.