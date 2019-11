Viszlát készpénz: helyette hamarosan ezzel fizethetünk majd

Az elektromos pénz felhasználása után egyes kártyák újratölthetők, másokat akár el is lehet dobni. Az előre fizetett plasztikokat már nem csak bankok adhatják ki, számos szolgáltató is lát fantáziát az egyik legbiztonságosabb fizetőeszközben.

Magyarországon több éve elterjedt az úgynevezett prepaid, vagyis az előre fizetett kártyák használata - írja a Világgazdaság. Ezen kártyák olyan fizetési eszközök, amelyeket a birtokosa egy előre kifizetett összeg erejéig használhat: általában vásárlásra, illetve bizonyos kons trukcióknál készpénz felvételére is. Az európai uniós szabályozás szerint az előre fizetett kártya vásárlásával a fogyasztók egyfajta elektronikus pénzzel fizetnek, a kártya használatához pedig bankszámlát sem szükséges nyitniuk. Ugyanakkor nem csupán egy újfajta bankkártyás szolgáltatásról van szó, hanem egy olyan elektronikus fizetőeszközről, amellyel a legtöbb hazai felhasználó fizethetett már életében úgy, hogy ilyen kártyát még sosem vásárolt magának.

Két fajtáját különböztetjük meg: vannak zárt, illetve nyílt rendszerű kártyák, amelyek közül Magyarországon valószínűleg az előbbivel találkozhattak a legtöbben, ugyanis ezeket számos fesztiválon alkalmazzák, mivel csak meghatározott célra használhatók fel.

Ennek célja, hogy adott helyen kiváltsák a készpénzhasználatot.

Ilyen zárt rendszerű fizetőeszköz például a Festipay Prepaid kártya, amely Magyarországon 2016-ban a Sziget Fesztiválon debütált, ma pedig már a legtöbb fesztiválon karszalagba épített kártyával lehet fizetni. A zárt rendszerű megoldáshoz saját terminál is tartozik, a HelloPay termináljai például több vendéglátóhelyen is működnek. Mindegyik szolgáltató eszközén bármilyen más bankkártyával lehet fizetni, sőt, mindegyikben működtetnek egy úgynevezett borravalórendszert, amely a kiszolgáló személyzettel való közvetlen kommunikáció nélkül is lehetővé teszi a borravaló kiválasztását.

A prepaidkártya-szolgáltatást a taxitársaságoknál is használják már: a Főtaxi a szülőket célozza meg, miszerint a feltöltött összeg csak taxizásra költhető, a kártyát a szülők bármikor online feltölthetik, nem mellesleg ingyenesen igényelhető, és egy feltöltéssel egy évig is használható.

A prepaidkártya-szolgáltatáson belül a nyílt rendszerűnek az elterjedése főleg a gyermekes korosztálynak köszönhető.

A tulajdonosnak nem szükséges bankszámlát nyitni, ezért egyre több szülő előre fizetett kártyán keresztül ad költőpénzt a gyermekének, hiszen az eszköz feltöltése, letiltása ugyanolyan egyszerű, mint a hagyományos bankkártya esetében, viszont csak akkora összeg van rajta, amennyivel azt feltöltik. A pénz egy különálló, összevont számlán tárolódik, az összeget a kártya tulajdonosa határozhatja meg, de az eszközt egy másik személy, cég vagy akár egy intézmény is bármikor feltöltheti.

A pénz felhasználása után egyes kártyák újratölthetők, másokat pedig el is lehet dobni. A Green Pass cégcsoport felhívja lakossági ügyfelei figyelmét arra, hogy az idősebbek és a gyermekek számára a prepaid kártya rendszerével biztonságosan tölthető fel pénz, a költés pedig kontrollálható.

Üzleti partnerei felé pedig azt kommunikálja, hogy a kártya használata nem kapcsolódik bankszámlaszámhoz, illetve adóslista-kezelő intézetekhez sem, így az azon forgó összegek a lehető legnagyobb biztonságban vannak. Az OTP Bank az előre fizetett kártyás szolgáltatását Prepaid Meglepetés kártyaként hirdeti. A pénzintézet kommunikációja szerint az ügyfeleknek akkor érdemes a Mastercard típusú érintőkártyáját választaniuk, ha vállalkozás, szervezet vagy önkormányzat nevében egy bizonyos összeget nyereményként, ajándékként vagy jutalomként akarnának valamely magánszemélynek átadni. A tendenciákat figyelembe véve az látható, hogy egyre több piaci szereplő fedezi fel a szolgáltatásban rejlő lehetőségeket.