Visszatérhet az idősek vásárlási sávja? Ezt kérik a nyugdíjasoktól

Felhívást tett közzé az Országos Kereskedelmi Szövetség, melyben többek között arra kérik az időseket, hogy a kevésbé zsúfolt idősávokban, kerülve a reggeli és a délutáni csúcsot, főleg napközben menjenek bevásárolni.

Továbbra is különösen fontos az Országos Kereskedelmi Szövetség tagjai számára, hogy mindent megtegyenek vásárlók és munkatársaik egészségéért és biztonságáért, a pult, a pénztár mindkét oldalán. Az OKSZ tagjai arra kérnek mindenkit, hogy a saját, a családok és az őket kiszolgáló bolti dolgozók és családjaik, tehát mindannyiunk egészségének védelme érdekében tartsák be a jogszabályban is előírt kötelező maszkviselést és tartsanak biztonságos távolságot vásárlás közben! Ezzel elkerülhetők a további szigorító szabályozások.

A járványügyi szakemberek külön is kérik az időseket, hogy vigyázzanak magukra. Müller Cecília országos tisztifőorvos külön is kérte őket, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket és időszakokat vásárlásaik során. Az OKSZ a vásárlási szokások alapján is azt javasolja, hogy

az idősek lehetőségeikhez mérten a legkevésbé zsúfolt órákban vásároljanak, különösen az élelmiszer üzletekben, drogériákban, amikor kevesebben keresik fel a boltokat, mint a reggeli (munka-, iskolakezdés előtti), vagy a délutáni órákban.

Az idősebb korosztály lehetőség szerint támaszkodjon a környezetében a fiatalabbak segítségére is. Ha pedig hosszabb sor alakul ki az üzletben a kiszolgáló pultok, vagy a pénztárak előtt, javasoljuk az idősebb korúak előre engedését is.

Ezen felül kérik a vásárlókat, tegyenek eleget az üzletekben a rendeletben kötelezően előírt arc takarásnak, viseljenek a szájat és orrnyílást egyaránt eltakaró maszkot (ami alól csak a hat évesnél fiatalabb gyermekek mentesülnek). A jogszabályban előírtak alapján maszk nélkül nem is léphet be, nem is tartózkodhat a vásárló az üzletben, üzletsoron, bevásárlóközpontban, ha pedig felszólításra sem viseli, kötelező távozásra felszólítani, megtagadni a kiszolgálást és értesíteni a rendőrséget.

Mindannyiunk egészségének védelme érdekében ajánlják, hogy lehetőség szerint ügyeljenek a vásárlók az üzletekben a megfelelő, ésszerű távolságtartásra, és bár ezt most jogszabály nem írja elő, erre plakátok, padlómatricák segítségével is felhívják a figyelmet a kereskedők:

lehetőség szerint egyedül menjünk bevásárolni, hogy ezzel is csökkentsük a zsúfoltság kialakulását,

javasoljuk a jól átgondolt bevásárlólista összeállítását, ezzel is rövidítve a vásárlással eltöltött időt

használjanak a vásárlók - ahol már van - önkiszolgáló pénztárt, fizetéskor pedig bankkártyát, érintésmentes módot,

Az áruházak továbbra is fokozott figyelmet fordítanak a higiéniai előírások és a hatósági ajánlások betartására. Gondoskodnak az ehhez szükséges megfelelő mennyiségű fertőtlenítő és higiéniai szerekről, eszközökről. Egyre több áruházban helyeznek el a bejáratnál kézfertőtlenítő berendezéseket. A pénztáraknál, pultoknál számos helyen építettek be plexi védőfalat is, ami erősíti a maszk használata mellett védekezésünket a járvány ellen.

