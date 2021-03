Virágzik a csempészet Magyarországon: már a legkülönfélébb módszereket vetik be

Kis túlzással azt lehet mondani, hogy minden hétre jut egy hír, ami lebuktatott csempészekről, lefoglalt csempészárukról (főleg cigarettáról) szól. Speciálisan átalakított alvázban, autóbusz fékeinek lengőtartályaiban, poroltóban is utaztatják az adózatlan árut, és olyan is előfordult már, hogy sárkányrepülővel, drónnal, kisebb helikopterekkel, ballonnal, a határfolyókon víz alatti módszerekkel próbálkoztak. Mindemellett napról napra felkészültebbek a határőrök, amihez technikai felszereltség is párosul.

Január 3-án indult az RTL Klub új sorozata, a Keresztanyu, mely a valóságban nem létező Makkosszálláson játszódik, ami "a bűnüldözés egyik melegágya". A cselekmény szerint, Róza mama, a helyi csempészmaffia feje visszavonulását tervezi és keresi az utódját, amiből sok bonyodalom származik. De vajon mi a helyzet a való életben: tényleg virágzik a csempészet Magyarországon? Ennek járt utána a HelloVidék.

Szinte minden hétre jut egy hír, ami lebuktatott csempészekről, lefoglalt csempészárukról (főleg cigarettáról) szól. Speciálisan átalakított alvázban, autóbusz fékeinek lengőtartályaiban, poroltóban is utaztatják az adózatlan árut, és olyan is előfordult már, hogy sárkányrepülővel, drónnal, kisebb helikopterekkel, ballonnal, a határfolyókon víz alatti módszerekkel próbálkoztak. Ezek mellett gyakori még a tiszai folyami hordalékban elrejtés, farönkökkel történő úsztatás, a számtalan alagút, és sokan próbálkoznak klasszikus módon mezei futárokkal, akik a zöldhatáron gyakorlatilag maratonokat futnak le fekete zsákokba csomagolt mesterkartonokkal a hátukon.

"Magyarország a schengeni övezet egyik határállama, és bár Románia, Szlovákia is része a schengeni övezetnek, Ukrajna nem. Ennek következtében az ukrán-magyar 136,7 km hosszú határszakasz egyben schengeni határ is. A schengeni övezetben, illetve az Európai Unióban a dohány és más jövedéki termékek ára lényegesen magasabb, mint Ukrajnában, ami elsősorban az igen magas jövedéki adónak tudható be. Erre a két okra vezethető vissza az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elszaporodott cselekményről van szó" - mondta el a Nyíregyházán praktizáló ügyvéd, dr. Dobos Zoltán Gábor.

Azzal kapcsolatban, hogy valóban virágzik-e a csempészet ma Magyarországon, az ügyvéd elmondta: a vádat képviselő ügyészek gyakran hivatkoznak súlyosító körülményként arra, hogy a szabolcsi bíróságok illetékességi területén elszaporodott bűncselekményről van szó. A közelmúltban azonban két körülmény miatt is úgy tűnhet, hogy inkább visszaszorulóban van a csempészet, ezek közül az egyik nem más, mint a koronavírus-járvány és az amiatt hozott kormányzati intézkedések. A járványügyi intézkedések miatt (jelenleg) nehezebb mozgásban lenniük a csempészeknek, és még nehezebb észrevétlennek lenni.



A másik körülmény a Büntető Törvénykönyv változása, ugyanis az új rendelkezés szerint nem valósul meg bűncselekmény, illetve vámszabálysértés valósul meg, ha a költségvetési csalással okozott vagyoni hátrány az 500 ezer forintot nem haladja meg - röviden tehát megemelték a bűncselekményi értékhatárt. Emiatt azokkal szemben, akik csak egy "sporttáskával" próbálkoztak, nem feltétlenül indítanak büntetőeljárást, ez a jogszabályváltozás pedig névlegesen a bűnügyi statisztikát is befolyásolhatja.

Címlapkép: Getty Images