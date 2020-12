Vigyázz, hogy rendelsz! Így még időben megérkezhet a csomagod karácsonyig

A postai piacon is jelentős változásokat hozott a koronavírus-járvány. A levélforgalom évtizedek óta nem látott mélységbe zuhant, a csomagküldemények száma viszont az online kereskedelem felfutásával párhuzamosan látványosan megugrott. Utóbbinak köszönhetően az idén karácsonyra rendelt csomagok kiszállítása is simábban mehet, mint az elmúlt években.

Az idei első kilenc hónapban alig 363 ezer levélpostai küldeményt vettek fel Magyarországon, ami hetedével marad el az egy évvel korábbitól. Miközben azonban a levelek száma látványosan esett, a csomagforgalom - méghozzá elsősorban a belföldi - hatalmasat nőtt.

Maga az irány itt sem meglepő, hiszen a korábbi években is növekedés volt jellemző, a bővülés mértéke azonban itt is változást mutat - írja a G7. A statisztikai hivatal adatai szerint az első kilenc hónapban már közel annyi magyarországi feladású csomagot kézbesítettek, amennyit 2019-ben összesen, holott a karácsonyi szezon miatt hagyományosan az utolsó negyedévben szokott lenni a legnagyobb forgalom. A növekedés jelentős részben szintén a járvány eredménye: a hagyományos boltok helyett a korábbinál jóval többen választják akár kisebb összegű vásárlások esetén is az online áruházakat.

Ennek a karácsonyi szezonra is jótékony hatása lehet: az elmúlt években többször előfordult, hogy a szezonálisan megugró kereslet miatt az ünnepek környékén a csomagok kiszállítása elhúzódott, arra is volt példa, hogy a karácsonyi ajándékok csak az újévben érkeztek meg. Ilyen fennakadásra azonban ezúttal a piacon több okból sem számítanak. A futárszolgálatok a covid-hatás miatt jóval felkészültebbek ebben az évben, például a Black Friday csomagok nagy részét is a vállalt határidők alatt teljesítették.

Emellett a zökkenőmentes karácsonyi kiszállítást az is segítheti, hogy a külföldi forgalom viszont vélhetően visszaesik az utolsó negyedévben. Az idei évben számottevően csökkent a külföldi rendelések száma, mert sok magyar vásárló rizikósnak tartja ezeket. Ezáltal pedig jelentős kapacitás felszabadult a hazai logisztikai cégeknél.

