Vidéken is hódít a vegán életmód: nehezen találják a helyüket a húsevők között

A vegán életmóddal kapcsolatban számos tévhiedelem él az emberekben, sokan elképzelhetetlennek tartják, hogyan tud valaki úgy élni, hogy nem eszik húst. Minden meggyőződés ellenére, a főváros mellett a vidéki városokban is egyre jobban terjed a vegán életmód és sorra nyitnak az éttermek is.

"Az emberek kezdik végre megérteni, hogy a vegán étrend nem az ördögtől való lilaködös furcsaság és növényi alapon is lehet tápláló ételeket fogyasztani. Az étterem üzemeltetők és vendéglátói-pari egységek kezdenek rájönni, hogyha nem állati alapanyagokkal dolgoznak, akkor frissebben tarthatóbbak az ételek, emiatt kevesebb az esély, hogy megromoljanak. Azt gondolom vidéken is egyre jobban odafigyelnek az Öko-lábnyom csökkentésre, ami nemcsak a veganizmusban nyilvánul meg, hanem igyekeznek szezonális, helyi termesztésű dolgokat fogyasztani. Ez az attitűd egyre jobban terjed vidéken is" - mondta el Steiner Kristóf a HelloVidéknek, aki már 11 éve vegán, számos szakácskönyvet írt, a vegán étkezés hazai és nemzetközi képviselője.

