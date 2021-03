Vidéken is elindítja a házhozszállítást az Aldi: 120 ezer magyar vásárlót érinthet

Három hónappal a szolgáltatás budapesti bevezetése után négy további településen érhető el házhozszállítással több mint 3000 termék az ALDI-ból. Az online rendelési lehetőséget és a személyes bevásárlási szolgáltatást a magyar startup, a ROKSH biztosítja. A kiszállítás immár Budaörsön, Törökbálinton, Érden és Diósdon is igénybe vehető. Az online vásárlások kosárértéke jelentősen magasabb, mint az üzletekben.

Az elmúlt három hónap tapasztalata alapján a vásárlók jellemzően egy hétre elegendő élelmiszert, illetve számos non-food terméket rendelnek házhozszállítással. Egy átlagos kosárban 2-3 liter 2,8%-os ESL, vagy UHT tej, 82%-os vaj, trappista sajt, 7-8 db császárzsemle, kovászos kenyér, valamint rozsos buci volt található. A hústermékek közül a fekete erdei, valamint a csirkemellsonka, a sajtos frankfurti virsli, a csirkemellfilé, továbbá a norvég lazac volt a legkedveltebb.

A zöldségek esetében a fürtös koktélparadicsom, a kígyóuborka, a saláta, míg a gyümölcsöknél a banán és az avokádó voltak rendkívül népszerűek. A fagyasztópultból a serpenyős zöldségek, a tök, az erdei gyümölcsök, az eper és a málna került legtöbbször a kosárba. A legtöbb megrendelés a családanyáktól és az idősebb korosztálytól érkezik.





A visszajelzések alapján előbbiek számára a digitális oktatás miatt értékes az online vásárlással járó jelentős időmegtakarítás, míg utóbbiaknak a biztonságos és kontaktmentes élelmiszerbeszerzés képvisel kiemelkedő értéket.

A személyes bevásárlási szolgáltatás rövid idő alatt nagyon népszerű lett különösen azokban a kerületekben, ahol kevés ALDI üzlet található. A rendelések alapján vásárlóink nagyon tudatosan tervezik meg rendelésüket, és a kosarakban az átlagosnál lényegesen gyakrabban találhatók meg az egészségtudatos, illetve mentes termékek. Az átlagos kosárérték jellemzően 3-4-szerese az áruházi vásárlásoknál mértnek

- mondta Bernhard Haider, az élelmiszerlánc ügyvezető igazgatója az eddigi tapasztalatok kapcsán.

Büszkék vagyunk rá, hogy egyre többen rendelik házhoz kedvenc ALDI termékeiket, a ROKSH személyes bevásárlói segítségével. Jól mutatja a vásárlók elégedettségét, hogy a pékáru és más friss termékek is egyre gyakrabban kerülnek a kosárba, melyeket a vásárlók a biztonságos házhozszállítás keretében, ugyanolyan kiváló minőségben kapnak kézhez, mint ha azt maguk válogatták volna ki az üzletben

- mondta Kövesdi Áron, a ROKSH ügyvezetője.

A jövőben Budaörs, Diósd, Érd és Törökbálint területén is kérhető a személyes bevásárlási szolgáltatás, ezzel további mintegy 120 000 lakos számára válnak online elérhetővé az ALDI termékei.

Ezzel párhuzamosan egy új, egész napos kiszállítási intervallum is választható a rendelés során, ebben az esetben a vásárló a kiválasztott nap folyamán kapja kézhez megrendelését, így a bevásárlási szolgáltatás díja is kedvezőbb, a megrendelés összegétől függetlenül 790 forint alkalmanként. A szolgáltatást a karanténban élők is igénybe vehetik, mindössze annyi a feladatuk, hogy a fennálló állapotot a megrendelés leadásakor jelezzék.



Címlapkép: Getty Images