Végleg eltűnhetnek a boltok: pár év, és mindenki így fizet már

Ugyan az új fizetési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós direktíva (PSD2) és az azonnali fizetési rendszer (AFR) teljeskörű hazai bevezetése még őszig várat magára, a hazai e-kereskedelmi szektor már most jóval túlteljesíti a szabályok által előírt minimumot. A közelgő változásoknak köszönhetően jelentős volumennövekedésre számít az ágazatban az egyik legnagyobb hazai online kereskedő, ahol a fizetések még biztonságosabbá tételében és több fizetési opció bevezetésében látják a vevői elégedettség kulcsát.

A PSD2 bevezetésével új fejezet kezdődik az európai uniós fizetési szolgáltatásokban. A banki és fintech cégek mellett az éves szinten közel 700 milliárd forint forgalmat generáló e-kereskedelem vállalkozásai is készülnek a változásokra. Az online fizetések átalakulása kényelmesebb és biztonságosabb vásárlási élményt nyújt majd a felhasználóknak. Az ebben rejlő lehetőségek kiaknázását tartja az ágazat legfontosabb kihívásának a hazai e-kereskedelem egyik szereplője, az eMAG - írják közleményükben.

Ma már vásárlói elvárás, hogy a klasszikus, utánvétes fizetés mellett rendelkezésre álljon legalább egy-két online fizetési opció. Jelenleg az oldalon történő fizetések valamivel több mint negyede zajlik valamilyen készpénzmentes fizetési megoldással: online kártyás fizetéssel, átutalással vagy a közel egy évvel ezelőtt - a Cofidissel együttműködésben - bevezetett úgynevezett eCredit online áruhitel segítségével.

- mondta el Sain Adrienn, az eMAG pénzügyi szolgáltatásokért felelős képviselője. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb készpénzmentes lehetőség továbbra is a bank- vagy hitelkártyás fizetés, de az online áruhitel és az átutalás is egyre nagyobb részt hasítanak ki a tortából. Az azonnali fizetési rendszer bevezetése után utóbbi gyorsul fel jelentősen, ami a várakozások szerint még tovább emeli az átutalásos kifizetések népszerűségét és új vásárlókat húz magával az online térbe.

A kereskedők által kedvelt iparági példa szerint az AFR megoldást nyújt majd egy újfajta, a vásárlók számára is vonzó fizetésre, ami lehetővé teszi az áru értékének azonnali kiegyenlítését átutalással. A rendszernek köszönhetően a fizetés gyors, biztonságos és valós idejű lesz. A vevők kényelme mellett a kereskedők üzleti folyamatai is hatékonyabbá válnak: az áru értékének azonnali kiegyenlítésével a kiszállítási idők várhatóan rövidülni fognak. Hibás termékek eseténél pedig a bevizsgálást követően a visszautalás is gyorsabb lesz, mint korábban.

A leggyorsabb, biztonságos és egyszerű fizetési móddal a vásárlók egy titkosított token segítségével tárolhatják a kártyaadataikat a saját fiókjukban és minden új tranzakció esetén egyetlen kattintással fizethetik ki a vásárolt termékeket. Sokak számára népszerű ez a megoldás: a tavalyi évben 100 százalékkal növekedett a kereskedelmi portál felületén az elmentett kártyaadatok száma. Jelenleg a fent részletezett megoldások biztosítják, hogy a gyors és kényelmes fizetés egyszerre teljesüljön. A vállalat várakozásai szerint a szeptemberben kezdődő új időszakban ez már alapvetés lesz és ez a vásárlások számán is meg fog látszani.