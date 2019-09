Vége a Magyar Posta egyeduralmának? Feltűnt egy új vetélytárs

Új, magyar fejlesztésű felügyeleti egység kerülhet a NAV-hoz bekötött étel- és italautomatákba. Megkapta ugyanis a hatósági engedélyt egy magyar fejlesztésű eszköz. A teljeskörű telemetriai támogatással működő megoldás minden olyan helyen használható, ahol kezelőszemélyzet nélküli fizetési rendszerek működnek, így akár a parkolóautomatákba is beépíthető.

Megszerezte a felügyeleti szolgáltató engedélyt a Tekinvest Holding Zrt., így az ital- és ételautomaták tulajdonosai mostantól szabadon dönthetnek arról, hogy a Magyar Posta megoldását vagy a Tekinvest AFE felügyeleti egységet használják a NAV által előírt adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésére. A korábban élő szabályozás értelmében ugyanis az áruautomaták tulajdonosai kizárólag a posta felügyeleti egységét használhatták, ami 18-21 ezer darabos garantált megrendelést jelentett, hiszen ennyi gép működik Magyarországon.

A cég nem ismeretlen a piacon, hiszen jelenleg 60 ezer darab adóügyi egységet és pénztárgépet működtet, ami 35 százalékos piaci részesedést jelent számára.

Mi vagyunk az egyetlen magyar cég, aki online pénztárgépet tervezett, gyártott és piacra dobott. Kézenfekvő volt tehát a felügyeleti szolgáltató engedély megszerzése is

- mondta Temesfői Zsolt, a cég vezérigazgatója. Az új szereplő számára egyedülálló versenyelőnyt jelenthet, hogy a hardvertől kezdve a mesterséges intelligenciáig bezárólag integrált, teljes körű (wall-to-wall) megoldás, és 100 százalékban magyar fejlesztésű termék. Az új eszköz segítségével mindezeken túl egy vállalatirányítási menedzsment rendszer is üzemeltethető, amivel jelentősen javítható az automatákat működtető vállalkozások hatékonysága, szolgáltatásaik minősége, így javítható a versenyképességük is.

Az ilyen felügyeleti egységgel felszerelt automatáknál már lehet majd sima vagy paypassos bankkártyával is fizetni, összekapcsolva akár bizonyos cafetéria szolgáltatásokkal is. A cég most az azonnali átutalási rendszer integrálásán dolgozik, de bármilyen szabványos eszköz, alternatív fizetési megoldás beépítésére készen állnak.



A Tekinvest Holding Zrt. nem titkolt célja, hogy a magyar parkolóautomaták adatai is az ő felügyeleti egységein keresztül jussanak el az adóhatósághoz.

A műszaki megoldások területén ebben a szegmensben vannak speciális igények, például az akkumulátoros működés miatt sziget üzemmódban működnek a gépek. Ez a terület nekünk olyan piaci versenykihívás, amelyet műszakilag és üzletileg is képesek vagyunk kezelni. A magyar és nemzetközi igényekre reagálva itt is szeretnénk szolgáltatni

- foglamazott Temesfői Zsolt.