Vagyonszerzési illeték 2020: mennyi a vagyonszerzési illeték autó vételekor, vagyonszerzési illeték ingatlan vásárlása esetén?

Magyarországon a jelenlegi jogszabályok meghatározzák, hogy minden jövedelmünk után adóznunk kell, vagyonszerzés esetén pedig illetéket kell fizetnünk. A vagyonszerzési illeték kapcsán rengeteg olyan kérdésbe ütközünk, mint: pontosan mi a vagyonszerzési illeték? Mi a különbség az adó és az illeték között? Mennyi a vagyonszerzési illeték 2020 során és mikor fizetjük? Hogyan működik a vagyonszerzési illeték kalkulátor? Milyen kivételes esetekkel találkozhatunk? Cikkünkben az illetéktörvény meghatározásait követve megválaszoljuk a lakosság gyakori kérdéseit!

Mi a vagyonszerzési illeték? Mi a különbség az adó és az illeték között?

A vagyonszerzési illeték egy olyan speciális állami bevétel, amelynek célja, hogy az állam mind az állami, mind a társadalmi feladatok ellátására arányossági alapon hozzájárulást kérjen. Ebből a hozzájárulásból finanszírozzák az állami szerveket: a közigazgatási szerveket és a bíróságokat. Milyen tipikus feladatokhoz járulunk ezzel hozzá? Például fedezzük az összes társadalmi ügyintézés költségvetését, mint az útlevélkészítést, a vagyonátruházást, válást stb.

Az adó és a vagyonszerzési illeték között a meghatározó különbség tehát az, hogy az adóért cserébe nem jár közvetlen ellenszolgáltatás, míg az illetékért cserébe állami szolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az illetéket nem befolyásolja sem az eladó, sem a vevő akarata, az ár részének kell tekintenünk.

Az adó és a vagyonszerzési illeték közötti különbség legegyszerűbb példája: ha eladunk egy autót, adózunk, az új tulajdonosnak pedig illetéket kell fizetnie. Persze több, főleg ingatlanvételhez kötődő kivételes esettel is találkozhatunk, amelyekre cikkünkben a későbbiekben térünk ki. Igaz, a vagyonszerzési illeték fizetésénél a két leggyakoribb példa az autó és az ingatlan vagyonszerzési illeték, más, ritkább esetekben is találkozhatunk vele.

A vagyonszerzési illeték 2020 során a következő esetekben fizetendő:

Gépjármű vásárlás

Ingatlan vásárlás

Orvosi praxis megszerzése

Értékpapír szerzése öröklés útján

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező cégben szerzett részesedés, részvény, részjegy

A vagyonszerzési illeték mikor fizetendő?

1. Ingatlan vagyonszerzési illeték:

Azt, hogy a vagyonszerzési illeték mikor kell fizetni a NAV határozatától függ. Ne aggódjunk, nem kell azon nyomban a zsebünkbe nyúlnunk! Az adásvételt követő 30 nap folyamán be kell jelentenünk a tranzakciót a NAV-nál (ez jellemzően az ügyvéd feladatai közé tartozik), a NAV pedig küld nekünk egy határozatot, amelyben szerepelni fog a vagyonszerzési illeték fizetési határideje. A vagyonszerzési illeték fizetése gyakran hónapokig is elhúzódhat, tekintve, hogy nem kis összegről van szó, amelynek előteremtése a vevők számára nehézséget okozhat.

2. Vagyonszerzési illeték autó vásárlása esetén:

A gépjármű vagyonszerzési illeték mikor kell fizetni? Pontosan milyen járművekre vonatkozik? Az autó vagyonszerzési illeték célja az autók és más gépjárművek fekete kereskedelmének visszaszorítása. Ennek a jogszabálynak természetesen vannak pozitív és negatív vonatkozásai is.

Az illetéktörvény kimondja, hogy a vagyonszerzési illeték egyaránt vonatkozik az autók mellett a motorkerékpárokra és a haszongépjárművekre is. Mindegy, hogy Magyarországról vagy külföldről vásároljuk, a gépjármű vagyonszerzési illeték egyformán vonatkozik a megvásárolt termékre, ám itt több befolyásoló tényező is van. Autóvásárlás esetén 15 napon belül kell jelentenünk tevékenységünket a NAV-nál.

Vagyonszerzési illeték 2020 kalkulátor: mennyi a vagyonszerzési illeték?

1. Ingatlan vagyonszerzési illeték:

A vagyonszerzési illeték ingatlan vásárlás esetén a vételár 4%-a. Ezzel az összeggel mindig számoljunk, ha bármilyen ingatlant, akár egy garázst szeretnénk vásárolni. Egy egyszerű példával bemutatva:

Ha egy 20.000.000 Ft értékű lakást szeretnénk megvásárolni és tudjuk, hogy 4% az ingatlan vagyonszerzési illeték, akkor: 20.000.000 X 1,04 = 20.800.000, vagyis az illeték megfizetésével + 800.000 Ft többletköltséggel kell számolnunk!

2. Vagyonszerzési illeték autó vásárlása esetén:

A vagyonszerzési illeték autó esetében változhat annak teljesítménye és kora alapján: egy új autóra természetesen magasabb illetéket fizetünk, mint egy tízéves, használt járműre, amelynek értéke folyamatosan csökken. A legkisebb vagyonszerzési illeték gépjármű esetében körülbelül 20.000 Ft.

Mi a helyzet a hibridekkel és az elektromos autókkal? Elektromos autók vásárlása esetén nem kell illetéket fizetni, a hibrideknél viszont kell, mert az elektromos mellett üzemanyaggal működő motor is található bennük. Ha pedig pótkocsi vásárlásról van szó, nem a teljesítmény, hanem a tömeg határozza meg az illeték mértékét. A vagyonszerzési illeték megfizetése mellett további költségekkel is számolnunk kell, ezek az:

Eredetiségvizsgálat

Kötelező biztosítás megkötése és az első részlet befizetése

Új törzskönyv és forgalmi engedély kiváltása

Mi befolyásolja a vagyonszerzési illeték kalkulátor működését ingatlanátruházásnál?

A vagyonszerzési illeték esetében is beszélhetünk különféle illetékkedvezményekről:

Ha az utóbbi 3 évben eladtuk ingatlanunkat és most újat szeretnénk vásárolni, akkor a két ingatlan árának különbsége után számolják ki a vagyonszerzési illetéket.

Fiatalok illetékkedvezménye: azok a vásárlók, akik 35 év alattiak és első lakásukat szeretnék megvásárolni, 15.000.000 Ft alatti összegnél 50%-os illetékkedvezményben részesülnek, vagyis a 4%-os ingatlan vagyonszerzési illeték 2%-ra csökken.

Újépítésű lakás esetén 15.000.000 Ft-ig nincs illeték, ha magasabb összegről van szó, a 4% illeték a 15.000.000 Ft fölötti többletre vonatkozik. Ez a kedvezmény a lakóépület bővítésére, átépítésére és a nem lakóház jellegű ingatlanok átalakítására is értelmezendő.

A CSOK-kal vásárolt ingatlan illetékalapja csökkenthető, az állami támogatást, amit igényelhetünk, levonjuk az ingatlan árából, a vagyonszerzési illeték csak a fennmaradó összegre vonatkozik

Igényelhető a NAV-tól részletfizetés és indokolt esetben az illeték mérséklése is

Nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni, ha:

A megvásárlandó ingatlan ára alacsonyabb az előzőleg eladott ingatlanunk áránál, akkor nincs vagyonszerzési illeték.

Házastársak vagy közeli rokonok közötti vagyonátruházás történik, ez a házasság felbontásakor történő vagyonmegosztásra is igaz (az egyik fél kivásárolja részét a közös ingatlanból)

Olyan telket vásárolunk, amelyen 4 éven belül építkezni fogunk (a NAV ellenőrizheti a tevékenységünket, így, ha ebbe a kategóriába esünk, tartsuk a határidőket!)

Állami/önkormányzati ingatlant vásárolunk

Ha a megvásárlandó ingatlan ára alacsonyabb az előzőleg eladott ingatlanunk áránál, akkor sincs vagyonszerzési illeték.

Következtetések

A vagyonszerzési illeték egy olyan tényező, amellyel szinte minden vagyonátruházási helyzetben találkozunk, ha ingatlan vagy gépjármű cserél gazdát, ezért számolnunk kell vele, még mielőtt belemegyünk egy adásvételi szerződés megkötésébe! A vagyonszerzési illeték mértékét egy egyszerű számítással megállapíthatjuk, így felkészültebben érkezhetünk egy ártárgyalásra is. Autóvásárlás esetén is érdemes igénybe venni egy vagyonszerzési illeték kalkulátor segítségét, ugyanis több tényezővel is számolnunk kell, amelyek megnövelik a vásárlásra fordított összköltséget.

