Újjászületett a közkedvelt sorsjegy: egy csésze jó kávé árán most milliókat nyerhetsz

Július 10-én vezeti be a Szerencsejáték Zrt. az új, Kávészünet elnevezésű sorsjegyét. A játék a rohanó mindennapokban invitál pár perc pihenőre, egy gyors játékra. Az új Kávészünet sorsjegy az 500 forintos árkategóriában kínál gyors és egyszerű kikapcsolódást, 25 millió forintos főnyereménnyel.

A sorsjegyek a kezdetek óta nagy népszerűségnek örvendenek hazánkban, a Szerencsejáték Zrt. termékei közül talán ezek azok, amelyek a legszélesebb vásárlói kört érik el. A legfrissebb kutatásokból kiderül, hogy a vásárlók többsége a kis nyereménnyel is elégedett, de vásárláskor és a sorsjegy kiválasztásakor a főnyeremény is vonzó tényező számukra. A játék rendkívül gyors, hiszen lekaparás után azonnal megtudhatjuk, szerencsénk volt-e, ez pedig szintén kedvelt tulajdonsága ezen terméknek. A megkérdezett sorsjegyvásárlók közel kétharmada (61%) vesz azért sorsjegyet, mert szeretne egy kisebb összeget nyerni, 36%-ukat a főnyeremény, szintén 36%-ukat pedig főként a játék gyorsasága motiválja. A játékélmény és -izgalom szintén nagy szerepet játszik, mindkettő a kutatásban résztvevők 34-34%-át ösztönzi játszásra. A megkérdezettek 23%-a vásárolja mindig ugyanazt a sorsjegyet, 24% pedig általában a kedvencét veszi meg, és a megszokott játéka mellett időnként kipróbál más sorsjegyeket is.

A Szerencsejáték Zrt. a 2013-ban bevezetett Kávészünet sorsjegy sikere után idén júliusban bocsátja ki új, azonos névre keresztelt sorsjegyét. Amikor elfogyasztunk egy kellemes kávét, pár percre megállunk, kikapcsolódunk a napi rohanásból, amelyhez tökéletes időtöltést nyújt az új kaparós.

A sorsjegyen két játék található, amelyből a fő játék a kávébabok takarásában három nyerő szimbólumot rejt, míg a kávéscsészék alatt találjuk a saját szimbólumokat. Ha a nyerő szimbólumok valamelyike megegyezik a saját szimbólumok közül bármelyikkel, nyerünk. Ha 2 szimbólumot találunk, a szimbólumhoz tartozó nyeremény duplázódik, ha pedig 5 szimbólumra bukkanunk, a nyeremény ötszöröződik. A Kávészünet sorsjegy bónuszjátéka akkor hoz fix 2500 forintos nyereményt, ha a croissant-ok alatt három azonos számra lelünk.

A Kávészünet azon játékosok kedvence lehet, akik az alacsonyabb árkategóriába tartozó és egyszerűbb játékmenetű sorsjegyeket részesítik előnyben. A Szerencsejáték Zrt. 2020-as kutatása arra világít rá, hogy a sorsjegyválasztásnál a legfontosabb tényező a játék ára, amelyet a főnyeremény összege, illetve a kaparófelületek száma követ.

A megkérdezettek leginkább 2-3 vagy 4-6 játékot szeretnek lekaparni - érdekesség, hogy minél gyakrabban játszik valaki, annál inkább kedveli a több (4 feletti) játékszámot tartalmazó sorsjegyeket. A sorsjegyet vásárlók nagy arányban vesznek kaparóst ajándékba, így egy közös kávézás alkalmával meglephetjük vele a barátokat és szeretteinket is.