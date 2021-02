Új szolgáltatást vezet be a népszerű drogéria: gyorsabb, biztonságosabb lesz a vásárlás

Önálló, érintkezésmentes és gyors bevásárlás? Új szolgáltatást vezetett be 2020 végén egy népszerű drogérialánc: egy applikáció segítségével a vásárlók saját maguk szkennelik be a termékeket, majd egyenesen a táskájukba pakolhatják őket, végül a kasszánál a szokásos módon egyenlíthetik ki a számlát. A szolgáltatás öt üzletben érhető el jelenleg.

Decemberben vezette be a dm az Allee Bevásárlóközpontban található üzletében a self scanning rendszert, amellyel elsőként jelentkezett a hazai drogéria piacon. Nemzetközi szinten az év végéig közel 30 dm-üzletet vont be a német anyavállalat a tesztelésbe, a társországok közül először Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon valósulhatott meg ez az innovatív szolgáltatás. A budapesti Campona bevásárlóközpontban, az Újbuda Centerben, Csepelen a Rákóczi Ferenc utcai dm-ben és a ráckevei üzletben február 15-től próbálható ki az új szolgáltatás.

És hogy miként működik a bevásárlás hazánkban még talán szokatlan változata? A vásárláshoz a "snabble" mobil alkalmazásra van szükség. A kiválasztott termékeket a szkenner funkcióval lehet a telefon kamerájának segítségével beolvasni, a kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, az alkalmazásban látható a vásárlási összeg is. A termékeket nem kell külön bevásárlókocsiba tenni, egyből a saját táskájukba pakolhatnak a vásárlók, majd a vásárlás végén a generált QR kód felmutatásával lehet fizetni a pénztárnál. A kasszánál a szokott módon érvényesíteni lehet a törzsvásárlói programban használt active beauty kártyát is, ez jelenleg 1,2 millió regisztrált tagot érint.

A kiegészítő szolgáltatás mellett természetesen a hagyományos kasszák is megmaradnak az üzletekben. Vannak olyan termékek, amelyeket a jövőben is csak a kasszaszalagra kipakolva van lehetőség megvásárolni, ilyenek a közeli lejáratos termékek, illetve a Cewe-termékek, vagy éppen a dm-ajándékkártyák.

"A járványhelyzet idején az érintésmentes vásárlás, a sorban állás elkerülése, a felesleges kontaktusok mellőzése felértékelődött. A self scanning applikáció egy új lehetőséget kínál azoknak, akik nyitottak a technikai innovációkra. Mindeközben természetesen a személyes tanácsadás is megmarad a dm üzleteiben, a magas színvonalú, emberközpontú kiszolgálás és a technikai újítások kéz a kézben járnak - fűzte hozzá Kanyó Roland, a dm marketing és PR menedzsere.

A cég az elmúlt évben is folytatta üzletei fejlesztését, új szolgáltatásként több boltban szoptatósarkot hoztak létre, illetve többfunkciós sminkállomással várják a vásárlókat. Az üzletek energetikai korszerűsítése, LED-lámpákkal való felszerelése is folytatódik. A vásárlók az online vásárlásaik során megrendelt árut már a dm-üzletekben is átvehetik. A drogéria webshopja is megújult, akárcsak a dm applikációja. Tovább erősítik továbbá Mindig megéri tartós ár stratégiát, a változó körülmények között még attraktívabbak a megbízható, a négy hónapon át biztosan nem emelkedő árak.

