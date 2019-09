Új divat hódít Magyarországon: nem kerül vagyonokba, elhatározás kérdése az egész

Egyre népszerűbb sport a futás, míg a 2010-es évek elején nagyjából 500, addig mára éves szinten több mint ezer futóversenyt rendeznek. A legnagyobb eseményeken, mint például a SPAR Budapest Maraton® Fesztiválon tavaly több mint 33 ezren indultak el. Kíváncsiak voltunk, vajon mi az oka annak, hogy évről évre egyre többen választják ezt a sportot, anyagilag mennyire megterhelő elkezdeni futni és hogy vajon csupán múló divathóbortról van-e szó?



Nem kerül vagyonokba, elhatározás kérdése az egész



Évről évre egyre népszerűbb sport a futás. Ezt jól mutatja, hogy míg a 2010-es évek elején nagyjából 500-600, addig ma már éves szinte több mint 1000 futóversenyt rendeznek az országban. "Gyakorlatilag minden hétvégén van valahol verseny, mindenki találhat kedvére való helyszínt, távot" - mondta a Pénzcentrumnaka hazánk legnagyobb futóversenyeit - köztük a SPAR Budapest Maraton® Fesztivált - lebonyolító, aki elmondta, egy két évvel ezelőtti felmérés szerint nagyjából 800-850 ezer magyar futott rendszeresen, de ez a szám mára jóval több lehet."Nem gondolom, hogy ez egy múló divathóbort volna. Ahogy más területeken, itt is tetten érhető, hogy a nyugat-európai trendek csak idővel gyűrűznek be az országba. Nyugat-Európában az 1970-es években szervezték az első komolyabb futóversenyeket és a ’80-as években volt egy nagyobb bumm, de visszaesés helyett folyamatos növekedést mutat a futók száma" - jegyezte meg. Általánosságban egyébként elmondható, hogy a 25-50 közötti, városi értelmiség körében népszerű igazán a futás Magyarországon.

Kocsis szerint a futást bárki, bármikor elkezdheti, nincs korhatár, habár 50 év felett nem árt azért konzultálni a háziorvossal.

A Portlandben megrendezett egyik maratonon találkoztam egy 86 éves nővel, aki 61 éves korában kezdett el futni. Azóta minden évben lefutja a 42 kilométeres távot. Ő volt az esemény sztárja

- mesélte, hozzátéve, fontos, hogy kezdőként kisebb célokat tűzzünk ki magunk elé. Szerinte sokat segíthetnek az interneten megtalálható edzéstervek, a BSI ingyenes edzéstervével például 12 hét alatt fel lehet készülni az 5 kilométeres táv megtételére.



A sport nagy előnye, hogy gyorsan lesz sikerélménye a sportmúlttal nem rendelkező átlagembereknek is, és gyorsan lehet fejlődni: a kezdő először eléri a stabil 3 kilométert, aztán jön az 5, majd a bűvös 10 kilométeres táv, és így tovább.



Nincs ingyen a futás sem, ha intenzíven akarjuk végezni, azonban minden költséggel együtt még mindig ez lehet az egyik legolcsóbb kültéri sport. Semmi más nem kell ugyanis hozzá, mint egy jó futócipő. Az viszont elengedhetetlen.



Kocsis szerint akciósan nagyjából 15-20 ezer forintért már találni megfelelőt, amely védi a lábat. Másra nincs szükség. Hatalmas a választék, amit a cipőválasztáskor érdemes figyelembe venni az az, hogy ki milyen sebességgel és hetente hány kilométert fut. Ennek oka, hogy a cipők jellemzően 800-1500 kilométerig tartják minőségüket, ezt követően már romlik a csillapítási, tartási képességük. Arra is figyelni kell a választáskor, ki hol fut: aszfalton vagy inkább terepen. Arról korábban már írtunk, hogy egy szettnyi alapruházat (megfelelő futónadrág és könnyen száradó, jó légáteresztésű futópóló) ára összességében 10 ezer forintból jön ki, és ha valaki futóversenyen is indulna, számolnia kell a nevezési díjjal is.

A magyar rendezvények nevezési díjai a legolcsóbbak között vannak Európában.

Már 5-6 ezer forintért is található kis létszámú hazai maraton, míg Budapesten a nevezés időpontjától függően alakulnak az árak: aki korán jelentkezik, annak kijön 10 ezerből, aki a verseny időpontjához közelebbi időpontban, annak 28 ezerből. A rövidebb távok pedig ennél lényegesen olcsóbbak.



A szeptember 28-án és 29-én megrendezésre kerülő SPAR Budapest Maraton® Fesztiválra például még lehet jelentkezni, a 42 kilométeres táv megtétele esetén szeptember 23-ig 23 ezer, szeptember 26-a és 29-e között pedig 28 500 forint a nevezési díj.



Ugyanakkor azt érdemes észben tartani, hogy a nevezési díj többnyire nemcsak a részvételi lehetőséget tartalmazza, hanem például:

frissítőpontok használatát,

az útvonal biztosítását,

az egyedi emlékpólót,

a sikeres teljesítőknek célba érkezés után egyedi befutóérmet,

orvosi szolgálatot,

és chipes időmérést.

Futóversenyre készülsz? Erre mindenképp figyelj!



A futás önmagában nagyon jót tesz testnek és léleknek egyaránt, több kutatás is bizonyítja, hogy a futás a stresszoldás egyik leghatékonyabb módja. Kocsis szerint a futáshoz kapcsolódó euforikus érzés hatványozódik egy versenyen.



Csakhogy nagyon fontos, hogy mindenki olyan távot vállaljon, amit biztosan gond nélkül tud teljesíteni, vagyis nem érdemes túlvállalni magunkat.



"A futás a türelemről is szól. Gyorsan lehet fejlődni, de lépésekben kell haladni" - mondta ezzel kapcsolatban Kocsis, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy nem érdemes betegen vagy sérülten elindulni a versenyen. Persze, nem könnyű elengedni a versenyt, ha valaki hónapokig készült, de egy megfázás romba döntheti az egészet.

Az is nagyon fontos, hogy kipihenten álljanak rajthoz a versenyzők, és aki hosszabb távon indul, az már a verseny előtti napokban bőséges szénhidrátot fogyasszon, ugyanis ez javítja a teljesítményt is.



Szintén fontos, hogy a futók a verseny napján időben érkezzenek, a rajt előtt ne legyen kapkodás. Több tízezer ember szeretné átvenni a rajtszámot, átöltözni, használni a ruhatárat, épp ezért mindenképp érdemes azzal számolni, hogy sor lesz és várakozni kell. Időt kell szánni a bemelegítésre is.



"Sokan az utolsó 100 métert akarják megnyomni, szerintem ott már inkább ki kell élvezni a hajrát" - mondta Kocsis Árpád, aki eddig 300 futóversenyen ért célba, így saját tapasztalata alapján vallja, hogy az amatőr futás lényege, hogy minden lépést élvezzünk. Persze ez egy maratoni táv esetében nyilván nem így lesz, de azt nem szabad elfelejteni, miért kezdtünk egyáltalán futni: a mozgás öröméért.

Aki csak 2 kilométert tud futni, annak is érdemes versenyre neveznie



Kocsis Árpád, aki többek között a SPAR Budapest Maraton® Fesztivál versenyigazgatója is, lapunknak elmondta, hogy a 42 kilométeres maraton mellett további 9 rövidebb távon is lehet indulni. Van például lehetőség családi futásra. Az alig 500 méteres táv népszerűségét jól mutatja, hogy évről évre ezernél is többen állnak a rajtnál. Van 2,3 kilométeres táv is, ez egy ideális kezdőtáv azoknak, akik még csak ismerkednek a sporttal. Lehetőség van váltóban is futni, Kocsis szerint ez igazi családi vagy baráti program, ahol a csapattagoknak 2 kilométert kell teljesíteniük.



A rövidebb távokat pedig azok is kényelmesen le tudják futni, akik nem sportolnak rendszeresen. Kocsis szerint pedig a jó hangulatú, zenés, fesztivál jellegű rendezvény többeknek megadja a kezdő lökést ahhoz, hogy rendszeres futókká váljanak.



Támogatott tartalom



A cikk megjelenését a SPAR Magyarország támogatta.