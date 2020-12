Ugyanannyit költöttek a családok 2020-ban: pedig nem utaztak, törlesztettek

A családi költekezés értéke annyi, mint volt, miközben a gazdaság csúszott lefelé: van, amiből többet, és van, amiből kevesebbet vettünk 2020-ban. A legtöbb pénzt a hitelmoratórium hagyta a családi kasszában: kb. 750 milliárd forintot összesen. Mire ment el ez az összeg, ha nem a hitelekre?

A családi költekezés - a háztartások fogyasztási célú kiadása, ezen belül a legnagyobb szelet, a boltos vásárlás - 2020-ban a korábbi év szintjén mozgott. Hogyan tudtunk ugyanannyit költeni a családi kasszából, miközben a gazdaság csúszott lefelé? A hitelmoratórium hozta a legtöbbet a családi kasszába, a blokkk.com becslése szerint 750 milliárd forint körüli összeg maradhatott a zsebekben.

Ugyanakkor 2019-ben 22.397 milliárd forint volt a háztartások fogyasztási kiadása, míg 2020 első három negyedévében 16.526 milliárdot költöttünk, ami éppen 1%-kal meg is haladta a korábbi szintet. A boltokban 10.239 milliárdot hagytunk október végéig, és ez 300 milliárd forinttal több a korábbiaknál. De ez is része a fogyasztási kiadásnak.

Élelmiszerekből, napi cikkekből még a nem csekély drágulás mellett is legalább annyit cipekedtek haza a háziasszonyok, mint egy évvel korábban, a drogériákban és a gyógyszertárakban is több fogyott. De volt, amiből kevesebb. Üzemanyagokból 250 milliárd, egyes iparcikkekből 300 milliárd a spórolás értéke. A vendéglátásban 400 milliárd a bevételek kiesése (ennek negyede a külföldi vendégekhez kötődik).

A külföldi utazások is leálltak, korábban ezer milliárdot is elköltöttünk kint, 2020-ban 200 milliárdot. A belföldi utazásoknál is kevesebb folyt ki a családi kasszákból, közel 100 milliárddal.

