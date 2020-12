Túlélőkészlet az ünnepekre: ezekből a gyógyszerekből mindenképp legyen otthon

Ez az év javarészt az egészségmegőrzésről szólt, viszont az otthoni gyóyszerkészletek feltöltését a szokásos karácsony előtti rohanásban is hajlamos az ember elfelejteni, nemhogy 2020-ban. Az ünnepek alatt pedig még kellemetlenebb fej- vagy fogfájástól, gyomorsavtól, vagy epegörcsöktől szenvedni, főként mivel a patikák jó része zárva tart. A Pénzcentrum ezért összegyűjtötte, melyek azok a gyógyszerek, amelyekből még a héten érdemes feltölteni az otthoni készleteket.

A karácsony és az újév közeledtével nem csak az ajándékok és az élelmiszerek megvásárlására kell gondolni, legalább ilyen fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése, valamint - idén az ünnepnapok és hétvégék egybeesése miatt - a váratlan helyzetekre való felkészülés is. Ez minden évben így van, azonban 2020-ban különösen fontos, hogy felkészüljünk egy esetleges megbetegedésre. Egy feltöltött házipatikával bebiztosíthatjuk magunkat ez ellen is, illetve a reflux vagy egy váratlan fogfájás ellen is.

Az ünnepnapokon egy normál évben is felborul a hétköznapok megszokott rendje, különösen karácsony előtt. A teendők listája háromszor olyan hosszabb lesz, és az idei évben a járványügyi intézkedések nagyban megnehezítik az ügyintézést és a bevásárlást. Így nem csoda, ha az ember megfeledkezik arról, hogy fogytán van a fájdalomcsillapító, a vitaminok, vagy a görcsoldó.

Arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a krónikus betegek vényre kapható gyógyszerei időben fel kell íratni az orvossal és kiváltani. Ha pedig utazunk valahová az ünnepek alatt, akkor is vigyünk magunkkal a legszükségesebb gyógyszereinket. Az is megeshet, a töltöttkáposztával belakott vendégeknek nem tudunk adni egy savlekötő tablettát, vagy egy görcsoldót - erre is érdemes felkészülni.

Milyen gyógyszerek legyenek otthon?

A lapunk által megkérdezett patikus azt mondta, hogy a házipatikából ebben az évben se hiányozhat a láz- és fájdalomcsillapító, a görcsoldó, a hasmenés elleni szerek - pl. széntabletta -, illetve az emésztéssegítők és gyomorégés elleni gyógyszerek. Nem szabad megfeledkezni továbbá a krónikus betegek által rendszeres szedett gyógyszerek, vagy fogamzásgátló szerek receptjének beszerzésére - legjobb telefonon keresztül e-receptet igényelni - és azokat kiváltani, nehogy az ünnepek alatt fogyjanak ki.

Továbbá jó ha érdemes ellenőrizni a vitaminkészleteket, tartani otthon toroknyugtató tablettát, köptetőt, köhögéscsillapítót, orrcseppet, hogy csökkenteni tudjuk az influenzaszerű tüneteket. Az allergiások ne felejtsék el az allergiagyógyszereket, a szülők pedig azt, ha gyermeküknek van szüksége patikai készítményekre, akár tápszerre - hiszen a drogériák is zárva tartanak az ünnepek alatt. Tehát összefoglalva még egyszer:

láz- és fájdalomcsillapító,

görcsoldó

hasfogó (pl. széntabletta)

emésztéssegítő, savlekötő szerek

jó ha vannak otthon. Azt is érdemes ellenőrizni, hogy

krónikus betegségekre szedett gyógyszer, allergiagyógyszer

fogamzásgátló

vitamin

gyógyteák

toroknyugtató, -fertőtlenítőtabletta

köptető, köhögéscsillapító

gyermekek számára adható gyógyszer,

és tápszer készletek kitartanak-e az ünnepek alatt.

Viszont fontos, hogy az ünnepek során se kezdjen valaki gyógyszerfelhalmozásba, mert annak csak az a vége, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszerek hulladkként végzik. Mielőtt még rohannánk a patikába feltölteni a készleteket, ellenőrizzük, mi van már eleve otthon - ez az első lépés. Reálisan gondoljuk át mire, és milyen mennyiségben lehet szükség. Írjunk listát, akárcsak a bevásárlás esetén.

A legfontosabb tanácsok

A legfontosabb, hogy továbbra is figyeljünk oda a rendszeresen szedett gyógyszereinkre. Ha kifogyóban vannak, akkor ne hagyjuk az utolsó pillanatra a kiváltásukat, nehogy ne tudjuk őket időben beszerezni. Emellett a gyógyszerszedőknek oda kell figyelniük az italfogyasztásra is, ugyanis nem minden készítmény mellé biztonságos alkoholt inni, mert komoly problémákat okozhat.

Ezentúl pedig a rendszeresen szedett gyógyszereink hatását nem csak az ételek és italok befolyásolhatják, hanem az akut problémákra szedett szerek is. A vény nélküli szerek vásárlásánál már a gyógyszertárban győződjünk meg arról, hogy olyan készítményeket használjunk, melyek nem lépnek kölcsönhatásba a már szedett gyógyszereinkkel. Ugyanez igaz a másoktól, vendégségben elfogadott gyógyszerre: olvassuk el a betegtájékoztatót!

Azt sem érdemes elfelejteni: ebben az időszakban különösen keresettek például az emésztést elősegítő szerek, gyomorsav csökkentő készítmények, epeműködésre ható készítmények, fájdalomcsillapítók, görcsoldók. Bár a patikák mindig készülnek az ünnepi időszakra, átmeneti hiány így is előfordulhat, azért érdemes telefonon érdeklődni, mielőtt vásárolni indulunk, illetve nem az utolsó pillanatban rohanni a gyógyszertárba.

Az is fontos, hogy nem kell azonnal a gyógyszerekhez fordulni: például ha tudjuk, hogy bizonyos ételek, italok fogyasztása panaszokat okozhat, akkor figyeljünk oda az étkezésre, és előzzük meg a gondokat.

Figyeljünk az adagolásra

A vény nélkül kapható szerek esetében sem érdemes egyszerűen a megszokásra hagyatkozni a szedésüket illetően. A megfelelő adagolásról kérhetünk tájékoztatást a gyógyszertárban, illetve olvassuk el a betegtájékoztatót. Ha keveset veszünk be a gyógyszerekből, akkor a tüneteink nem fognak elmúlni, maximum enyhülnek, ha pedig túl sokat, akkor mellékhatások jelentkezhetnek.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ha az alkalmazási előiratnak megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket és a tüneteink nem javulnak, akkor forduljunk orvoshoz. Erre azért van szükség, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy nem egy komolyabb betegség tünetét próbáljuk meg vény nélküli szerekkel kezelni sikertelenül

- mondta el korábban Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai elnöke a Pénzcentrumnak.

A stresszt se hagyjuk ki a számításból

Hiába az öröm ás béke ünnepe, a karácsony rengeteg stresszel jár az ajándékok beszerzésével kezdve az utazgatáson át a sütés-főzésig számos tényező nehezíti az idegrendszer normál működését. Nem is beszélve arról a stresszről, amelyet maga a járványhelyzet okoz.

A Pénzcentrum novemberi, olvasóink körében végzett felméréséből az derült ki, hogy a válaszadók egyharmada mindent stressznek él meg, ami az ünnepekhez kapcsolódik. A zsúfolt üzleteket 13, a kiköltekezést 11, az ajándékvásárlást 9, a sütés-főzést 4, és a karácsonyi zenéket, valamint az utazgatást is csaknem 4-4 százalékuk éli meg a legnagyobb stresszként.

Nem kell azonban rögtön nyugtatókhoz nyúlni: először is, ha tudjuk készüljünk fel a feszült helyzetekre lelkileg, vagy kerüljük el azokat, amennyire tudjuk. Ráadásul a gyógyszereken kívül számos más stresszcsökkentő megoldás is létezik, a mozgás, gyógynövényteák, vagy a meditáció is hatékony lehet.

Gyógyszertárak, patikák ünnepi nyitvatartása

A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is ügyeleti rendnek megfelelően látnak el szolgálatot. December 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig tartanak nyitva.

December 25-én, valamint 26-án kizárólag a 0-24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást.

A korlátozások miatt azonban érdemes résen lenni, hiszen csak kivételes esetben tartózkodhatunk az utcán este 8 után. Természetesen ilyen kivételes eset lehet például egy epegörcs - de ilyenkor az ügyeletre érdemes menni, nem pedig patikába. Egy fejfájás miatt sem indulhatunk el az ügyeletes patikába este 8 után.

December 31-én (csütörtökön) a szokásos hétköznapi nyitvatartás szerint, vagy rövidített nyitvatartás szerint 14 óráig lesznek nyitva a gyógyszertárak, míg január 1-jén kizárólag a 0-24 órás nyitva tartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján lehet pontos és hiteles információt kapni.

Címlapkép: Getty Images