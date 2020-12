TOP15 karanténtermék 2020-ban: ezt rendelte a legtöbb magyar a netről

40%-kal több rendelést teljesített az egyik legnagyobb hazai online piactér idén, mint 2019-ben. A vásárlásokból egyértelműen kiderül: a járványidőszak miatt otthon ragadtak hobbipéknek álltak és szobabicikliken rótták a kilométereket. Leszorult a dobogóról a televízió, hasít viszont az online élelmiszervásárlás.

Van, amit a 2020-as év sem tud elrontani: ilyen a felfele ívelő online vásárlási trend. Ez az eMAG eladási listáin is meglátszik, idén ugyanis közel 516 ezerrel több rendelést adtak le a vásárlók a webshopon január 1. és december 21. között a tavalyi év azonos időszakához képest. A Marketplace partnerek forgalmára, illetve rendelésszámára is kifejezetten jó hatással volt ez az év: rendelésszámban 48 százalékos, forintban kifejezett rendelési értékben 54 százalékos növekedést tapasztalt a cég.

2020-ban több figyelmet fordítottunk az egészségünkre, többet sportoltunk, illetve dolgoztunk otthoni körülmények között, valamint a főzés is gyakoribb tevékenységünkké vált. Nem hiába voltak az egészségügyi és higiéniai termékek, a tisztítószerek, valamint a konyhai és sporteszközök a legkeresettebbek a webshopon. Ezek mellett a játékkedv is nagyot nőtt a járvány évében: idén 16 százalékkal több darab játékot vettek az emberek a tavalyi évhez képest.

Jól fogyhatott a kávé a home office-ban, de a szájmaszkok és kenyérsütők is népszerűek.

A piactéren uralkodó vásárlási trendek jól tükrözik a 2020-as év tendenciáit: az FMCG termékkategória jelentősen, négyszeresére növekedett az eladott darabszámokat tekintve, köszönhetően az egészségügyi és gyógyászati, az otthoni tisztítási és karbantartási, illetve a higiéniai termékek iránti óriási keresletnek. Ezzel együtt a korábban kifejezetten népszerű parfüm, étrend-kiegészítők és állateledelek kategóriája némileg csökkent.

A napi használatú termékek között nem meglepő módon a szájmaszkok voltak a legkelendőbbek (közülük is főleg az 50 db-os egyszer használatos, háromrétegű maszk), de a kézfertőtlenítők, a felülettisztító kendők és spray-k, illetve a toalettpapírok iránti kereslet is jelentős volt- utóbbi négy különböző termékkel is szerepel a top 20-as FMCG terméklistán.

A konyhai kisgépek kategóriájában taroltak a kávéfőzők, a 20 legnépszerűbb termék listáján nyolc kávégép is szerepel, közülük jellemzően továbbra a kapszulásokat keresik a vásárlók. A korábbi években kisebb számban értékesített kenyérsütők reneszánszukat élték idén, hiszen közel másfélszer több fogyott belőlük, mint a 2019-es év ugyanezen időszakában.

Két keréken a négyfal között



Elővigyázatosságból, illetve az aktuális járványügyi rendelkezések betartása miatt (idén a járványhelyzet első és második hullámában is bezártak a konditermek és január 11-ig biztosan zárva is maradnak) a sportolni vágyók is a négy fal közé szorultak. 2020. január 1. és december 21. között közel 19 ezer darab sportszert értékesített az eMAG, amelyek közül a legjobban a szobabiciklik fogytak (a top 20-as listán kilenc különböző szobakerékpár is szerepel), de az elliptikus trénerek és a vibrációs masszírozó gépek is népszerűnek bizonyultak.

Top termékkategóriák és termékek

Idén az online pláza eladási toplistáján a mosószerek és tisztítószerek, pelenkák, telefonok, televíziók, higiéniai termékek és az élelmiszerek foglaltak helyet. Ezeket követi a telefontartozékok, konyhai eszközök, otthoni ápolási termékek, illetve a mosó- és szárítógépek kategóriája. A legfelkapottabb konyhai kisgép ebben az évben a Dolce Gusto® Mini Me kapszulás kávéfőző volt, de a top 20-as listán többfunkciós főzőedény, vízforraló, konyhai mérleg, kenyérpirító, konyhai robotgép, smoothie készítő, olajsütő és aprítógép is megtalálható.

A sportszerek közül a legnagyobb népszerűségnek az összecsukható mágnesfékes szobakerékpár örvendett, de az elektromos futópad, a vibrációs tréner, a vibrációs masszírozó gép, a taposógép és az elliptikus tréner is nagy lázban tartotta idén a vásárlókat. A napi használatú termékekből a háromrétegű szájmaszk készlet, a gépi regeneráló só, az antibakteriális kézfertőtlenítő gél, a mosogatógép-tabletta és az antibakteriális felülettisztító kendő fogyott a legjobban. A játékok közül a trambulin szettek, fészekhinták és elektromos kisautók voltak a legvonzóbbak a vásárlók számára 2020-ban.

Legnépszerűbb termékkategóriák értékesített darabszám alapján

1. Mosószerek és tisztítószerek

2. Pelenkák és kiegészítők

3. Perifériák (billentyűzet, webkamera, egér, SSD, stb.)

4. Telefonok

5. Televíziók

6. Higiéniai termékek

7. Élelmiszerek

8. Telefonkiegészítők

9. Konyhai eszközök

10. Otthoni ápolási termékek

11. Mosó- és szárítógépek

12. Epilátorok, hajvágók és borotvák

13. Alkoholmentes italok

14. Hűtők és fagyasztók

15. Nappali és irodabútorok

