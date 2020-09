Tolvajt fogtak: Ördög Nóráék kisboltjában bővül a csapat, te is jelentkezhetsz

Ördög Nóra és Nánási Pál nagy bejelentése után - ti. hogy tovább terjeszkednek Akarattyán - először jelentkezett videóval, amiből kiderül, milyen dilemákkal szembesültek az új hely nyitását illetően. Időközben az első bolti lopás is megtörtént a kisboltban, viszont a tolvajt szinte azonnal fülöncsípték. Azt is megtudhattuk, hogy ismét bővül Nánásiék csapata, mutatjuk, kiknek a jelentkezését várják.

Ördög Nóra és Nánási Pál balatonakarattyai kisboltjának sztorija folytatódik: augusztusban jelentették be, hogy kinőtték a Nekem a Balaton-t és új hely nyitásán gondolkodnak, azonban azóta nem nagyon árultak el részleteket. Tegnap viszont új videóval jelentkeztek, amiből kiderült, hogy lehetséges, nem is egy hanem több új helyet is nyitnak majd.

A kisbolt, mint kiderült utószezonban hoz annyi forgalmat, mint amire Nóriék a nyáron számítottak. Megtörtént az első bolti lopás is, azonban a tolvaj nem jutott messzire a zsákmánnyal. Az új videóból az is kiderül, hogy milyen dilemmákkal szembesült a házaspár az új hely nyitását illetően, valamint, hogy a csapatuk ismét bővül. Elmondták, kiknek a jelentkezését várják:

