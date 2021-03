TikTok: 6 biztonsági beállítás, így védd meg magad és a gyereked az adathalászoktól

Őrült népszerűségnek örvend hazánkban is a TikTok videómegosztó. Nem árt ugyanakkor tudatosan használni a közösségi platformot, mert könnyen kifoszthatnak minket az adathalászok. Mutatjuk a biztonsági teendőket.

A TikTok videómegosztó közösségi média platform a kínai ByteDance vállalat birtokában van. Habár az app 2016-ban jelent meg, 2020 volt az év, amikor a TikTok élre tört, ebben nagy valószínűséggel szerepet játszik a Covid járvány, amely alatt sokaknak hirtelen több ideje lett erre. A TikTokot nem csak rekreációs célokra használják, üzleti szempontból is kiváló eszköz.

Ilyen például a Little Moons, egy japán csemege, amely a mochit és a jégkrémet kombinálja. Jelen pillanatban a Little Moons hashtag a TikTokon több, mint 174 milliónyi megtekintéssel bír. A Google Trend keresési adatai hatalmas forgalmi ugrást jeleznek, mely párhuzamos a TikTok tevékenységekkel és a Little Moon eladások 700 százalékos növekedését mutatják egy szupermarketben.

Annak ellenére, hogy világszerte népszerű, sok embernek és kormánynak vannak kiberbiztonsági aggályai a TikTokkal kapcsolatban.

Az indiai kormány még be is tiltotta a közösségi média platformot 2020. júniusában 58 más kínai telefonos appal együtt; szerintük az app nemzetbiztonsági fenyegetést jelent, mivel a kínai cégeknek törvény szerint meg kell osztaniuk az adatokat a kormányukkal. Az Egyesült Államok nyomozást indított a TikTok kapcsán 2019-ben, amiatt, hogy szerintük ez a kínai kormány számára potenciálisan minden eddiginél nagyobb befolyást biztosíthatott. Az Egyesült Államok hadserege már megtiltotta a TikTok használatát az államilag kirendelt telefonokon.

Az aggályok ellenére senki sem szolgáltatott szilárd bizonyítékot arról, hogy a TikTok bárkitől is “lopott" volna információkat. Mindazonáltal bármely platformot is használjuk - a TikTokot, a Facebookot, a Twittert vagy akármi mást - mindig abból a legjobb kiindulni, hogy a megosztott adatainkat nyilvánosságra hozhatják vagy mások kezébe kerülhetnek - hívja fel a felhasználók figyelmét a Sophos.

6 biztonsági tipp: így használd a TikTok videómegosztót!



1. Bizonyosodj meg arról, hogy a TikTok fiókod privát!

A fiókod priváttá tétele lényegében azt jelenti, hogy jóvá kell hagynod, mielőtt valaki követhetne. Ezzel biztosíthatod, hogy csak a barátaid férnek hozzá a videóidhoz és a like funkcióhoz. Nyisd meg a beállítások között a Beállítások és adatvédelem opciót, majd keresd az Adatvédelem sort. Ezt alatt látod majd a “Privát fiók" opciót. Kapcsold be, hogy aktiváld a funkciót.

2. Ne tedd lehetővé, hogy mások megtaláljanak!

Alapértelmezetten a TikTok meg fogja osztani a tartalmadat úgy, hogy ismeretlenek “Neked" oldalán szerepelteti azt. Ha meg akarod akadályozni, hogy idegenek láthassák a videóidat, fontos kikapcsolni a “Fiókod ajánlása másoknak" opciót. Kapcsold ki a beállítást és a fiókodat nem ajánlják majd más felhasználóknak, illetve általánosságban véve megakadályozod vele, hogy mások megtaláljanak, például a keresőmotorokon keresztül. Az opció szintén a “Beállítások és adatvédelem" szekcióban található.

3. Ne engedélyezd az interakciókat!

A TikTok felhasználók többféle műveletet hajthatnak végre a fiókoddal és tartalmaddal kapcsolatban: megnézhetik vagy letölthetik, közvetlen üzenetet küldhetnek és “duettezhetnek". Ezek az interakciók alapértelmezetten engedélyezve vannak, azonban van rád lehetőséged, hogy csak “Ismerősök"-re állítsd (azaz csak azok az emberek hajthatnak végre műveleteket a tartalmaidon, akiknek engedélyezted, hogy kövessék a fiókodat), vagy ki is kapcsolhatod őket.

Ha korlátozni akarod, hogy más felhasználók hozzáférhessenek a videóidhoz, keresd a “Beállítások és adatvédelem" > “Adatvédelem" opciót.

Az interakciók letiltásával blokkolhatod a kommenteket, duetteket és reakciókat, illetve megakadályozod azt, hogy mások lássák az általad kedvelt videókat vagy akár az üzeneteidet is. Ez az utolsó pont különösen fontos, hiszen az üzenetek lehetőséget nyújtanak a TikTok felhasználóknak arra, hogy privát módon kommunikáljanak - ezzel pedig visszaélhetnek a rossz szándékkal bíró személyek.

4. Menedzseld az appal eltöltött időt!

A TikTok igen addiktív: az átlagos felhasználó megdöbbentő időmennyiséget, 52 percet tölt el a rövid videók között tallózva naponta. Ha korlátozni kívánod az alkalmazás használatával töltött időt, keresd meg a “Beállítások és adatvédelem" > “Digitális jólét" > “Képernyő időgazdálkodás" opciót és válassz egy időlimitet. Ha napi 40 percre állítod az időlimitet, a nap további részében nem lesz hozzáférésed a tartalmakhoz, miután elérted a korlátot. A beállítások során megadhatsz egy kódot is, amellyel megakadályozhatod, hogy például egy gyermek megváltoztassa ezt a beállítást a jövőben.

5. A gyerekek fiókjaihoz használd a korlátozott módot!

Ez egy fontos beállítás minden szülő számára, akinek a gyermeke használja a TikTokot. A “korlátozott mód" megakadályozza, hogy életkoruknak nem megfelelő tartalom jelenjen meg a gyermekek számára. Habár nem százszázalékos pontosságú, elég jól működik és megéri használni.

Itt szintén lehetőség van egy kód megadására, amellyel megakadályozhatod, hogy a gyermeked később megváltoztassa ezt a beállítást. Ezt a funkciót a beállítások > “Digitális jólét" > “Korlátozott mód" opciónál találod.

6. Használd ki a “Családi biztonság" üzemmód előnyeit!

Ez szintén egy fontos beállítás, amellyel egy fiókhoz hozzárendelheted, hogy “Szülő" vagy “Tini" a felhasználó, ez pedig távoli hozzáférést nyújt a gyermek TikTok fiókjához. Miután csatlakozott a fiókhoz, a szülő a következő lehetőségeket kontrollálhatja:

Képernyő időgazdálkodás: megadható, mennyi időt tölthet el gyereke a TikTokon naponta.

Közvetlen üzenetküldés: beállítható, hogy ki üzenhet a gyerek fiókjának, vagy teljesen ki is lehet kapcsolni az üzeneteket.

Korlátozott mód: korlátozhatsz bizonyos tartalomtípusokat, amelyekről azt gondolod, hogy nem megfelelőek a gyereked számára.

Mindezt kezelheti a saját okostelefonjáról is, így biztosíthatja azt, hogy gyereke mindig a lehető legjobban legyen védve. Ezeket a lehetőségeket a beállítások > “Beállítások és adatvédelem" > “Családi biztonság" szekciónál találjuk.

Címlapkép: Getty Images