Teljesen átalakul a kártyás vásárlás ősztől: erre készülj

Szeptember 14-én hazánkban is életbe lép a PSD2 EU direktíva részeként az erős ügyfélhitelesítésre (SCA) vonatkozó szabályozás, mely alapjaiban változtatja meg az online bankkártyás fizetések menetét.

Jelentős változást hoz mindennapjainkba 2019. szeptember 14-től a PSD2 (payment services directive) részeként bevezetésre kerülő erős ügyfélhitelesítési (SCA) szabályozás, melynek célja, hogy növelje a pénzügyi rendszer biztonságát. A fenti dátumot követően kizárólag azok a pénzügyi szolgáltatók folytathatják tevékenységüket, melyek mindenben megfelelnek a direktíva előírásainak. Hazánkban a Barion kapta meg elsőként ezt a minősítést - írja a vállalat közleményében.

Jön az erős ügyfélhitelesítés az online fizetések terén is

Az európai uniós előírás lényege, hogy mind a bolti egyérintéses, mind az online bankkártyás fizetések esetén szükség lesz az úgynevezett kétfaktoros azonosításra. Ezt azt jelenti, hogy a jövőben az e-kereskedelemben, illetve minden online fizetési tranzakció során az ügyfeleknek az alábbi háromból legalább két faktort meg kell adniuk az ügyfélazonosítás érdekében. A három faktor:

valamilyen ismeret, amit csak az ügyfél tud (PIN-kód, jelszó),

valamilyen eszköz, amit csak az ügyfél birtokol (chipkártya, mobiltelefon, okostelefon, token, vagy más hardver),

valamilyen biológiai tulajdonság, amely csak az adott ügyfélre jellemző (ujjlenyomat, archáló, hangminta, írisz, retina, de akár mozgás, vagy akár a telefon jellemző használata, mozgatása).

A jövőben tehát csak akkor lesz érvényes egy online fizetés, ha a bankkártya tulajdonosa a fentiek közül legalább két faktorral bizonyítja, hogy valóban ő vásárol.

A bankkártya kibocsátók, tehát a bankok azonban bizonyos esetekben az e-kereskedők számára felmentést adhatnak az erős ügyfélhitelesítés alól. Ilyen eset lehet, ha alacsony összegű tranzakcióról van szó, illetve, ha a kártyakibocsátó bank biztonsági szempontjai alapján megbízhatónak tartja a tranzakciót (pl. rendszeres vásárlás az adott kereskedőtől vagy ha a fizetési szolgáltató tranzakció elemzési rendszere már biztonságosnak találta azt). A szolgáltató - így a Barion is - kérheti a kártyakibocsátótól, hogy az adott tranzakció mentesüljön a kétfaktoros ügyfélazonosítás alól. Ezzel megtartva az online fizetések gyorsaságát és gördülékenységét a szigorodó szabályozási környezetben is, mellyel a kereskedők ellensúlyozhatják az erős ügyfélhitelesítés miatt várhatóan növekvő kosárelhagyási arányt (be nem fejezett vásárlások arányát).