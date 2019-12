Te is vettél ilyen konyhai kelléket? Lehet, hogy nagyon rosszul döntöttél

Mit tudnak az elektromos lassúfőzők? Mekkorát érdemes venni és mennyiért? Melyikkel készíthetünk valóban finom ragut vagy sült csirkét? Nálunk is egyre inkább terjed ez a konyhai készülék, de lássuk mire érdemes használni.

A lassúfőzők az otthon főzés terjedésével jöttek divatba. Előnye, hogy csak beledobáljuk az összetevőket, és "magától" elkészül az étel anélkül, hogy a fazék mellett kellene állnunk, és rendszeresen kevergetnünk. Emellett a lassúbb elkészítési idő jobb ízélményt is eredményez - írja közleményében a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Kétféle típussal találkozhatunk

A lassúfőző nagyon egyszerűen használható készülék, amely kétféle formában kapható:

Kerek- általában olcsóbb, és kisebb helyet foglal a konyhában. Ha csak pörköltet, mártást vagy levest főznénk benne, akkor érdemes ezt a típust választani.

Ovális- nagyobb méretű készülék, ezért egész csirke vagy nagyobb szelet hús sütésére is alkalmas. Vegyük figyelembe, hogy ezek általában magasabb árkategóriában futnak.



Mekkora készüléket vegyünk?



Ha a készülék az internetes leírás vagy a termékcímke alapján 6 literes, attól még nem készíthető benne 6 liter pörkölt. A legtöbb lassúfőzőnél a ténylegesen főzésre használható rész csak kétharmada a gyártó által feltüntetett űrtartalomnak, mert az edényt nem lehet színültig tölteni.

Nagy családi, baráti főzésekre érdemes inkább 6 literes edényt venni, amely a gyakorlatban kb. 4,5 literesnek felel meg. Ezzel egy 6-8 fős társaságot is megvendégelhetünk egy egyszeri főzéssel. Akkor is ideális, ha szeretnénk egyszerre több adagot megfőzni, és lefagyasztani. Ha inkább 1-2 személyre főzünk, válasszuk a kisebb 3,5 literes lassúfőzőt. Ebben közel 2 liter leves vagy pörkölt főzhető egyszerre.

Időzítőre vagy egyéb menő extrákra is szükségünk van?

Melegen tartó funkciót szeretnénk, vagy időzítőt, ami távollétünkben kikapcsolja a készüléket, amint elkészült az étel? Általában a digitális vezérlésű, többfunkciós lassúfőzők jóval drágábbak az alap típusoknál, amelyek csak néhány beállítással rendelkeznek. A melegen tartó funkció sok olcsóbb termékben is fellelhető, ezért pénztárcakímélőbb megoldás ilyen alap modellt választani.

Automatikus üzemmód

Automatikus üzemmód azt jelenti, hogy a főzést magas hőmérsékleten kezdi el a készülék, majd egy idő után alacsonyabb hőfokra vált. Ezzel a beállítással főleg a magasabb árkategóriájú készülékeknél találkozhatunk. A Tudatos Vásárlók Egyesületének tesztje során azt tapasztalták, hogy az automatikus beállítással készült húsos ragu finomabb lett, mint a csak magas vagy csak alacsony hőmérsékleten készült étel.

Tűzhelybiztos edény

Egyes lassúfőzők belső edénye elektromos-, gáz-, vagy ritkábban indukciós főzőlapon is használható, néhányat pedig a sütőbe is betehetünk. Ez praktikus szempont, hiszen így az étel előkészítéséhez és más főzéshez is használhatjuk a kivehető belső edényt, ezzel kevesebb mosatlant termelünk.

Mennyit érdemes rákölteni?



Kilenc ismert márka, így többek között Beko, Breville, Crock-Pot, Morchy-Richards, Russell Hobbs termékeit tesztelték a fogyasztóvédők. A tesztben a lista élén végzett nagy méretű vagyis 5 liternél nagyobb készülékek ára 18 ezer és 37 ezer forint között mozog, egy jól működő közepes méretű (3-5 literes) lassúfőzőt már 13 ezer forint körüli áron is beszerezhetünk.

Az élmezőnyben szereplő készülékekben közös, hogy finom ragut és sült csirkét készíthetünk velük, a legtöbbnek van melegen tartó funkciója is, vagyis ha nem érünk haza mire lejár a főzési idő, akkor is meleg étel vár. Könnyen kezelhetők, tisztíthatók, az edény és fedő is betehető a mosogatógépbe.

Aki kis háztartásba szán ilyen berendezést, annak jó hír, hogy volt olyan 6 ezer forintos készülék, amelyik az összesített szempontok alapján jól szerepelt, míg ugyanebben a méretben a lista végén voltak 10 ezer forint körüliek is. A kis készülékek hátránya, éppen a kisebb méret miatt, hogy nem alkalmasak egészben sült csirke készítésére.

A lista végére azok a lassúfőzők kerültek, amelyek ízetlen ételt készítettek, könnyen karcolódnak, sérülékeny a külső borításuk és könnyen átforrósodik a fogantyújuk.