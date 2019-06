Te is ilyen Apple-t használsz? Azonnal vidd vissza, tűzveszélyes lehet az aksija!

Hivatalos oldalán tette közzé az Apple, hogy bizonyos, 2015 szeptember és 2017 februárja között gyártott MacBookjai akkumulátora tűzveszélyes lehet. Ezért az érintett darabokat cserére hívja vissza a cég - szúrta ki PCWorld.

Potenciálisan tűzveszélyes akkumulátorai miatt cserére hívja vissza Retina kijelzős, 15 hüvelykes MacBook Pro laptopjait az Apple. Már azokat a darabokat, amiket érinthet a baj. Ez persze nem azt jelenti, hogy akinek ilyen laptopja van az biztos, hogy fel is fog gyulladni, de mindenképpen érdemes ellenőrizni ezen a linken a kütyüd sorozatszámát.

Hiszen ha birtokodban lévő eszköz is érintett, akkor az Apple ingyen vállalja az akkumulátor cseréjét, ezzel előzve meg az esetleges károkat. A cég hivatalos oldalán közli azt is, hogy a procedúra akár 1-2 hetet is igénybe vehet.