Te hogy készíted a krumplinudlit? itt van a filléres magyar étel összes receptje

A krumplis nudlinak annyi megnevezése és elkészítési módja van, amennyit nem szégyellünk: vannak arcot pirongató, kissé pajzán gondolatok, kisfiúk csingijére (felvidéki megnevezés a fütykösre) utaló kifejezések, és egyszerű, papírra sem vethető megszólításai is. Azon ételek egyike, amibe érdemes belefulladni, ezért jól tesszük, ha megtanuljuk mindegyik nevét, nehogy mást hozzon ki a pincér - írja friss cikkében a HelloVidék Gasztromesék rovata.



A magyar konyha az elmúlt századok során folyamatosan teremtette meg a maga külön gasztronómiai világát. Az ősöktől örökölt ételek mellett rengeteg hatás érte a magyar gasztronómiát, aminek amellett, hogy sokszínű, természetesen vannak általános, mindenki által jól ismert jellemzői: így például a zsír, a vöröshagyma és a fűszerpaprika együttes használata, a bőséges tejfölhasználat vagy a sertéshús dominanciája.

Azoknak, akik szeretik és kutatják a vidék ízeit, keresik a különleges, de mai napig egyszerűen elkészíthető fogásokat, van egy jó hírünk: nemrég elindult laptársunk, a HelloVidék új rovata, a Gasztromesék, ami a vidék hagyományos ízeire építő, de mindezeket modern, újragondolt, trendi formában bemutató recepteket ajánl. Az új rovat szerzőpárosa Szarka Zsófi és Wurmbrandt András, akik sok-sok szálon kötődnek a hazai gasztronómiához, és főként a különböző magyar tájegységek hagyományos ételeit gondolják újra, mindezt úgy, hogy szó esik a receptekhez kötődő hagyományokról, személyesebb hangvételű történetekről is.

A Gasztromesék második cikkében a nudli került terítékre. Régen sok hasonló ételhez hasonlóan a szegények eledeleként tartották számon, mert gyakorlatilag mindennapos volt a fogyasztása. A krumpli alapú tésztaféle, elkészítése egyszerű: ujjnyi átmérőjű, pár centis henger alakú nudlikat kell sodorni a krumplis tésztából, majd vízben kifőzni, pirított zsemlemorzsába forgatni, cukorral, mákkal, dióval megszórva tálalni. Sós változatban köretként is alkalmazható, például húsos vagy spenótos nudli formájában, a lecsós verzióról nem is beszélve.

Manapság gyakran feltűnik elegáns, trendi éttermek étlapján is, leginkább főfogások kísérőjeként vagy édes verzióban desszertként is. Bárhogy is tálaljuk, annyi biztos, hogy a tíz ujjunkat megnyaljuk utána! Ha érdekel, hányféle néven is ismerik itthon ezt a különleges népi ételt, illetve a konkrét receptekre is kíváncsi vagy, keresd fel a firss, "Ennél arcpirítóbb magyar étel nincs: Te hogy készíted a filléres angyalbögyörőt?" címen ma megjelent gasztromesét.

Címlapkép: HelloVidék/Gasztromesék

