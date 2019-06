Te belevágnál? Időt spórolhatsz az adataidért cserébe

A Mastercard fizetéstechnológiai cég célja, hogy segítse a pénzügyi szolgáltatók és a harmadik felek közti együttműködéseket és az ügyfélbarát pénzügyi megoldások terjedését. Az Ovum által készített kutatás szerint teljes piaci összefogásra van szükség ahhoz, hogy a nyílt bankolást hátráltató technikai akadályok eltűnjenek.

A Mastercard ma bemutatta Open Banking Solutions™ nevű szolgáltatáscsomagját, mellyel célja, hogy támogassa az innovatív fizetési megoldások térnyerését Európában. A négy szolgáltatásból álló csomag a pénzügyi szolgáltatók és a nyílt bankolással piacra lépő, úgynevezett harmadik felek közti kommunikációt segíti majd. A nyílt bankolás lényege, hogy azok az adatok, amelyeket eddig a bankok tároltak, hozzáférhetőek lesznek a megbízhatónak minősített szolgáltatók, mint harmadik fél számára is. Így a külső szolgáltatók és a bankok egyénre szabott ajánlatokat tehetnek a felhasználónak, illetve

az ügyfél feljogosíthatja a harmadik felet, hogy az ügyfél vagy a vállalkozás nevében fizetési tranzakciót kezdeményezzen.

Az Open Banking Solutions négy szolgáltatása egyszerű, átfogó, rugalmas és gyors piaci hozzáférést biztosít a pénzügyi szolgáltatók nyílt bankoláshoz szükséges adataihoz. A visszaélések csökkentése érdekében folyamatosan ellenőrzi a harmadik felek regisztrációs állapotát és ha szükséges, biztonsági figyelmeztetéseket is küld. A vitarendezési szolgálat összhangot és az átláthatóságot biztosít a felek között, miközben a Mastercard szakmai tanácsadással és gyakorlati támogatással segíti a pénzügyi intézményeket nyílt bankolással kapcsolatos stratégiájuk meghatározásában és végrehajtásában.

A Mastercard szolgáltatáscsomagja már az Egyesült Királyságban és Lengyelországban is sikerrel rajtolt, több partner részvételével: többek között a Kikapay, a Streeva, a Tribe Payments, és a mobilfizetési szolgáltatásokban érdekelt DiPocket is csatlakozott. A Mastercard céljait az Ovum által készített kutatás is alátámasztja, amely arra a következtetésre jutott, hogy a nyílt bankolás elterjedéséhez elengedhetetlen a piaci résztvevők összefogása, valamint a megfelelő technikai és szabályozási háttér közös kialakítása. E mellett kiemelten fontos, hogy a pénzügyi szolgáltatók segítsék ügyfeleiket a tájékozódásban és az olyan szolgáltatások használatában, amelyek segítik mindennapi pénzügyeiket.