Takarítógépet, lázmérőt hoz a COVID-Jézuska: meglepőek az idei karácsony slágerei

A járvány a karácsonyi ajándékoztást is nagyban átrajzolta: a Pénzcentrumnak megszólaló tech-áruházak elmondták, hogy idén a "szokásos" laptopok, és tévék mellett olyan termékek is megjelentek az eladási toplistákon, amelyek szorosan kapcsolódnak koronavírus-járványhoz. Például egyre többen keresnek takarító, fertőtlenítő gépeket, de a lázmérő is nagyon megy.

Rendhagyó évet tudhatunk magunk mögött, és bizony a járvány a karácsonyi ajándékozást is teljesen átrajzolta. A Pénzcentrumnak nyilatkozó üzletek egytől egyig arról számoltak be, hogy az eladási "slágerlistákon" az ilyenkor szokásos TV-k, laptopok mellett megjelentek olyan termékek is, amelyeket a COVID miatt hozhat a fa alá a Jézuska.

Kérdésünkre az Extreme Digital elárulta, hogy a karácsonyi időszakban népszerűek a tévék, laptopok, true wireless fülhallgatók (amilyen az AirPods is), hangprojektorok és Bluetooth-hangfalak, konyhai kisgépek. Ám ezek mellett idén megváltoztak a trendek, vélhetően a járvány miatt:

Például légtisztítő gépeket, vezeték nélküli porszívókat, száraz-nedves takarítógépeket, gőztisztítókat is keresnek a vásárlók karácsonyi ajándék gyanánt.

Az eMag-nál a szokásos tévén, laptopon kívül jól fogynak a konyhai kisgépek és a barkácstermékeket és a takarító-, tisztítóeszközöket is. Ám ezek mellett náluk is felemelkedőben vannak a koronavírus miatti Jól mentek a hagyományos felmosószettek közül a könnyen használható, vödröt és felmosót tartalmazó szettek, illetve az eMag-nál is népszerűek voltak a vezeték nélküli és hagyományos porzívók, légtisztítók is.

A Media Marktnál az idei szezonban eddig kiemelkedő az autófedélzeti kamerák, valamint a vezeték nélküli fülhallgatók forgalma. Rendkívül fogynak az előző évekhez hasonlóan a notebookok, valamint az okostelevíziók is, illetve az okosórák képviselnek egy erősen fejlődő kategóriát. Hozzátették, van két kategória, ami a járványhelyzetnek köszönhetően nagyot nőtt:

a lázmérők és a webkamerák.

Emellett a notebookokat, magasabb kategóriájú számítástechnikai eszközöket már nyár óta folyamatosan keresik a vásárlók, láthatóan az otthoni munka, valamint a digitális oktatás miatt.

Sokan vesznek dekorációt is karácsonyra, legalábbis a Praktiker kérdésünkre azt közölte, hogy a 2020-as slágertermékek a twinkly fények (okos fények), a diótörők különböző méretekben, plüss figurák és a kültéri LED-es dekorációk. 2019-ben a Top 5 eladott karácsonyi termékek a karácsonyi gyertya, kétféle flitteres hópehely, karácsonyi kaspó, illetve dekor függő szett voltak.

Rendelj időben!

A barkácsáruház hozzátette, hogy ha valaki még be akarja tenni a fa alá a megrendelt termékeket, akkor érdemes karácsony előtt legkésőbb másfél héttel megrendelni a termékeket, mivel a feldolgozás és a szállítás is több időt vesz igénybe az áruházaknak és a szállítóknak is. Kérdésünkre a Media Markt közölte:

A kiszállítási határidőinket mindig az aktuális terheltségnek megfelelően határozzuk meg. Erről mindenképp érdemes tájékozódni a webáruházban vásárláskor, ahogyan arról is, hogy van-e a termékből készleten, hiszen ez utóbbi is befolyásolja a kiszállítás határidejét. Aki házhozszállítással rendelné meg karácsonyi ajándékait, mindenképp javasoljuk, hogy időben, néhány héttel az ünnep előtt megtegye ezt, már csak azért is, hogy biztosan legyen készleten az óhajtott termékekből.

Az Extreme Digitalnál is minden karácsonyi szezonban egy óriási roham van, amelyre ideiglenes munkaerő alkalmazásával készül fel az üzletekben és a raktárakban.

A futárszolgálatok az eddigi tapasztalataink alapján és vélhetően a covid-hatásnak köszönhetően jóval felkészültebbek ebben az évben, jóval kevesebb kellemetlenségre számítunk idén. Az olvasóknak nyilván azt javasoljuk, hogy minél előbb szerezzék be a karácsonyi ajándékokat. A konkrét szállítási információkról pedig mindig tájékozódjanak weboldalunkról, minden termékoldalon pontosan feltüntetjük, hogy az adott hol található készletesen és várhatóan mennyi idő alatt érkezik meg a vásárlóhoz. A weboldali információkat napi szinten frissítjük és az esetleges fennakadásokat monitorozzuk.

- közölte az Extreme Digital.

Az eMag is hasonlóról számolt be, ezért ők is azt javasolták, hogy mielőbb rendeljék meg a karácsonyi ajándékokat. Hozzátették, ők is ideiglenes munkaerő alkalmazásával oldják meg a karácsonyi időszakot.

Így cserélheted vissza, ha nem tetszik az ajándék



Az idei karácson több szempontból is más lesz, mint az eddigiek: a járvány miatt érdemes kerülni a tumultust. De mi lesz a szokásos, karácsony utáni "visszaküldési roham" idején?

Kapcsolódó kérdésünkre a Praktiker azt válaszolta, hogy a vásárlói elégedettség érdekében a kereskedelem írott és íratlan szabályait is betartja. Ahogyan eddig, a továbbiakban is lehetőség van rá, hogy a vevő elálljon a vásárlástól.

Ebben az esetben a jogszabályoknak megfelelően segédkezünk az elszállítással kapcsolatban, ugyanakkor az áruházainkba is vissza tudják hozni a termékeket, amennyiben el szeretnének állni a vásárlástól.

Az eMag azt írta, nem lesznek különleges intézkedések a koronavírus miatt: az áruház a saját maga által forgalmazott termékekre a magyar kormányrendeletben előírt 14 napos elállási jognál is kedvezőbb, 30 napos visszaküldési lehetőséget biztosít az olyan termékkategóriákra, amelyeknél ez lehetséges. Ha a vásárló 14 napon túl jelzi a visszaküldési igényt, a szállítási költséget nem, de a termék árát visszatéríti az eMAG.

Az Extreme Digital szerint sincs szükség külön intézkedésekre, hiszen az internetes vásárlásokra érvényes 14 naptári napon belül érvényesíthető elállási jog tökéletesen lefedi a helyzetet, az ügyfél nem csak személyesen, hanem futárral is intézheti a visszaküldést, és nem szükséges indokolnia annak okát. Utóbbi esetben a visszaküldés költsége őt terheli.

Ahogyan az eddigi években is, idén is biztosítjuk a vásárlóknak azt, hogy a nálunk vásárolt, ajándékba kapott, bontatlan csomagolású termékeket a vásárlást igazoló fizetési bizonylat ellenében 2021. január 31-ig visszacseréljük. Ezek ára igény szerint levásárolható, vagy ajándékkártyára tölthető

- közölte a Media Markt. Az online vásárolt termékeinkre változatlanul lehetőség van 60 napos visszavétre, szintén bontatlan csomagolás és sérülésmentes állapot esetében - tették hozzá.

