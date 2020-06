Szinte megfizethetetlen lett a magyar gyümölcs: mutatjuk, hol vásárolj

A húsvét utáni fagyok megtizedelték a görögdinnye ültetvényeket, a gazdák újraültettek, és így már van ok a bizakodásra a dinnyetermést illetően. A tavaszi fagyok és az aszály miatt jelentősen kevesebb lesz az idei cseresznyetermés, fogyasztói ára pedig az előző évek átlagához képest akár 20-30 százalékkal is magasabb lehet - számol be a HelloVidék.

Az viszont már most látszik, hogy a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek ára 0,7 százalékkal nőtt, ami meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 5,1százalékos áremelkedésének a következménye. Ezt tapasztalhatjuk is a boltokban piacokon, ha bevásárolni indulunk. Az viszont, hogy milyen tágra nyílik a pénztárca, nagyban befolyásolja, hogy miből és mennyit vásárolunk.

A legfrissebb adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a vidéki fogyasztói piacokon drágán adják a szezonális gyümölcsöket.

A nagyobb áruházakban barátságosabb árakkal találkozhatunk. Itt kiugrónak a cseresznye ára mutatkozott. Ha összevetjük az áruházak és a vidéki piacok árait, láthatjuk, hogy az eltérés nem olyan kimagasló. Sőt, kedvező akciókba botolhatunk egy-egy termék esetén, így lényegesen alacsonyabb áron juthatunk gyümölcshöz a nagyobb üzletláncoknál is.

Címlapkép: Getty Images