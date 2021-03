Színt vallott a Spar: ezeket a termékeket tömegek keresik, ekkor jönnek a giga akciók

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a rendkívüli kihívások elé állító 2020-as évben is kimagasló teljesítményt nyújtott. A forgalom az előző évhez képest 8,7%-kal 738,9 milliárd forintra növekedett, és a munkahelyek száma is bővült: az év végére több mint 14 ezer fő, vagyis ötszázzal több munkatárs dolgozott a cégnél 2019-hez képest - derült ki a boltlánc március 24-én tartott sajtóeseményén.

2020-ban a Spar Magyarország folytatta saját üzlethálózata fejlesztését, két új SPAR szupermarket és két City SPAR szupermarket is megnyílt, valamint országszerte tizennégy áruházban került sor felújításra. A hálózatfejlesztés eredményeként Törökbálinton és Komáromban egy-egy új SPAR szupermarket, Budapesten a XI. és XIII. kerület forgalmas közlekedési csomópontjai közelében pedig City SPAR szupermarketek nyitották meg kapuikat.

Máshol is megy a terjeszkedés

A vállalat üzleti moddellje (Spar partner program) 21 eladóhellyel bővült, így a csatlakozó töltőállomásokkal és üzletekkel együtt országosan már 207 egység tartozik hozzá. Az üzletág éves forgalma meghaladta a 67 milliárd forintot és mintegy 1 800 embernek ad munkát.

Webshop bővülés

A sajtóeseményen elhangzott, hogy a vállalat 2019-ben közel egymilliárd forintos fejlesztést követően indította el a SPAR online shopot. Ez ma már mintegy 2 millió lakos számára érhető el Magyarországon. A keresletnövekedés miatt 2020-ban a cég 144 főre növelte az online shopban tevékenykedő kollégái létszámát, és bővítette a kiszállítási idősávokat is.

A kiszállítási és a Drive-In átvételi lehetőség is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ezért tavaly újabb helyszínekkel bővült a webshop kiszállítási területe: helyszíni átvétellel a tatabányai INTERSPAR is csatlakozott az online shophoz, július közepétől pedig a Velencei-tó környékén is bevezették a házhozszállítási szolgáltatást. A járványhelyzet miatt a kiszállító és az áruházi átvételt lebonyolító munkatársak maszkban adják át a megrendelést, továbbá lehetőség van érintésmentes átadásra is, melynek során a kiszállító kollégák a vásárlókkal nem érintkeznek.

Sajátmárkás termékek

A Spar sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a saját márkás termékek mennyiségi növekedése mellett kiemelten fontos szempont a minőségi és a minél nagyobb arányban történő hazai alapanyagok felhasználása. A választék évről évre bővül, így mára 31 termékcsalád több mint 3 600 saját márkás árucikke érhető el az üzletek polcain.





Mikor van az akcióláz?

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, Heiszler Gabriella újságíró kérdésre elmondta, hogy a bolt-lánc úgy tekint magára, mint egy olyan szerves egységre, ami teljesen integrálódott a magyar élelmiszerelosztásra.

Mi benne vagyunk a magyar élelmiszer-lánc szívében, több mint 13 ezer munkavállalót foglalkoztatunk- tette hozzá az ügyvezető, aki elmondta azt is, hogy a beszerzéseik több mint 90 százalékban magyar cégeken futnak keresztül. Éppen ezért, mivel a magyar vállalat a beszerzésben nagy önállóságot élvez, nem tartja visszásnak, hogy az anyacégből a vezetők profitot vesznek ki a vállalkozásból, úgy, hogy közben rengeteg pénzt is fektetnek be Magyarországon.

Az ügyvezető beszélt arról is, hogy a mostani időszakban a kapacitásaik a csúcsún járnak, ami a webshopot illeti. Itt manapság az átlagos kosárérték 20 ezer forint fölött van, az emberek jellemzően nehéz dolgokat rendelnek online, mint például ásványvíz, uht tej, olaj, de azért a láncnál az ügyvezető elmondása szerint magas a frissáru-rendelések részaránya is.

Heiszer Gabriella mindezeken felül elmondta azt is, hogy a legtöbb akciójukat tudatosan a fizetési napok, azaz minden hónap 10. napja környékére lövik be, meglátásuk szerint ugyanis a legtöbben ilyenkor mennek nagybevásárlásra, ilyenkor a legrelevánsabb a az akció. Az ügyvezetőtől ezen felül megtudtuk azt is, hogy az utóbbi években nagyon megnőtt az akciós termékek vásárlása, illetve az emberek egy jelentős része az alacsonyabb árkategóriás termékekből válogat leginkább.

Címlapkép: Getty Images