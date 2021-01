Szárítógép teszt: milyen szárítógépet vegyek 2021, milyen szárítógépet érdemes venni?

Hogyan válasszak szárítógépet? Kondenzációst és/vagy hőszivattyúst vegyek? Mosógéppel egyben vagy külön? Mekkora legyen? Egyáltalán van-e értelme szárítógépet venni? Ha tanácstalan vagy ezekben a kérdésekben, olvasd el az alábbi tippeket, mielőtt rossz döntést hoznál.

Egyre több háztartásban találkozunk szárítógéppel, így lassan már szinte magától értetődő, hogy a mosógép mellé ilyet is beszerezzünk. Mivel ez is egy újabb kütyü, amelynek az előállítása és a használata nem kevés energiát és nyersanyagot igényel, nulladik lépésként gondoljuk át, hogy valóban szükségünk van-e rá - írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Mikor éri meg beruházni szárítógépbe?

Először is, akkor nem éri meg szárítógépet venni, ha nagy a lakásod, vagy van külön szárításra használható pince, padlás helyiség, erkély, udvar, vagy ha kisebb háztartásotok van, és/vagy heti 1-2 mosásnál nincs több. Viszont érdemes átgondolnod a beruházást:

nagyobb háztartásnál, ahol heti 3-5 mosás simán összejön;

ha kicsi a lakás, nincs erkély, se udvar, vagyis kevés a hely a teregetésre;

ha könnyen penészednek a falak, amire a sok teregetés csak rátesz még egy lapáttal.

Milyen típust érdemes venni?

Ha már mindenképp szárítógép, akkor először el kell döntened, hogy milyen típust választasz. A szárítógépeknek alapvetően két fő típusát különböztetjük meg: a kondenzációs és a hőszivattyús szárítógépet. A kondenzációs szárítógép előnye, hogy bárhol elhelyezhető, mivel egy kondenzációs tartályban gyűlik össze a szárításkor keletkező pára, nincs szükség külön vízelvezetésre. Vannak olyan típusok is, ahol megoldható, hogy közvetlenül a lefolyóra csatlakoztassuk, így nem kell ürítenünk a tartályt.

Csendes.

Ráadásul a hőszivattyús modelleknél olcsóbb, viszont a hátránya, hogy rendszeresen üríteni kell a kondenzációs tartályt és magas az energiafogyasztása. A Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztjében a csak kondenzációs gépek többet fogyasztanak, energiaosztályuk nem jobb B-nél. Továbbá mivel magas hőmérsékleten szárít, érzékenyebb ruhák szárítására nem alkalmas.

A hőszivattyús szárítógép előnye ellenben, hogy hasonlóan a kondenzációs szárítógéphez, lefolyótól függetlenül bárhol elhelyezhető, hiszen tartályba gyűjti a lecsapódott párát. A kondenzációs szárítógépekhez képest jóval alacsonyabb az energiafogyasztása és a tesztelt kondenzációs és egyben hőszivattyús gépeknek mind legalább A+ az energetikai besorolásuk. Ezen túlmenően még kíméli is a ruhákat, mert alacsonyabb hőmérsékleten szárít. Hátránya viszont, hogy a tartály ürítése itt is szükséges és a legdrágább szárítógépek közé tartoznak.

A legtöbb, jelenlegi kínálatban kapható szárítógép egyben kondenzációs és hőszivattyús is. A kondenzáció során a vízgőz kicsapódik egy hidegebb felületre, így víz keletkezik, amit kivezetnek. Ezzel ellentétben, az olyan gépek, amelyek kondenzációsak és hőszivattyúsak is a vízgőz kondenzálódásánál felszabaduló energiát felhasználják szárításra. A keletkezett energia (hőnyereség) itt nem vész kárba, ezzel magyarázható az alacsonyabb fogyasztásuk is. Összességében elmondható, hogy

nem minden kondenzációs szárítógép hőszivattyús, de minden hőszivattyús gép kondenzációs.

Megéri-e a 2 az 1-ben, azaz a mosó-szárítógép?



Ha kis lakásban élsz, nagyon jó megoldásnak tűnik a mosó-szárítógép beszerzése, amely először kimossa, majd utána megszárítja ruháidat, így nem kell két berendezést kerülgetned. Előnye mindössze, hogy helytakarékos, viszont számos hátránya van. Egyrészt jellemzően kisebb a szárítási, mint a mosási kapacitása, tehát a kimosott ruhákat vagy két adagban szárítod meg, vagy egy adagot megszárítasz a gépben, a másikat pedig kiteregeted.

Az ilyen gépek ráadásul gyakrabban hibásodnak meg, hiszen kétszer annyit dolgoznak, mint a csak szárítógépek. Ilyenkor valószínűleg nem csak szárítani nem tudsz majd, de mosni sem.

Lehet a szárítógépet a mosógép tetejére tenni?

Ha elöltöltős mosógéped van, a tetejére is helyezheted a szárítógépedet, ezzel helyet spórolsz meg. Ehhez lehet venni összeépítő keretet, amelyet a mosógépre kell rögzíteni, hogy aztán a szárítógépet stabilan a tetejére szerelhesd. Fontos szempont, hogy ha már van mosógéped, annak töltetsúlyának megfelelően válassz szárítógépet, így nem kell félretenni a nedves ruhák egy részét, hanem azonnal indulhat az egész adag szárítása.

4+1 tipp a ruhák szárításához

Együtt szárítsd a hasonló anyagú ruhákat, így lerövidül a szárítási idő és energiát is spórolsz.



Miután kiveszed a ruhákat a mosógépből, rázd ki őket, könnyebben fognak megszáradni.

Ne száríts nagy méretű ruhákat pl. ágyneműt. Nem tudja átjárni a meleg levegő, és nem szárad meg teljesen.

Minden szárítás után tisztítsd ki a szűrőt, ha nem teszed, a szárítógép hatékonysága csökkenni fog, a villanyszámlád pedig növekedni.

A szárításkor keletkezett vizet ne öntsd a lefolyóba, használd felmosóvíznek.

Nem csak a szárítógép megoldás a penész ellen

Sokan azért vesznek szárítógépet, mert elegük van a penészedő falakból. A penészesedés alapvető oka minden esetben a levegő magas páratartalma például egy szivárgó vízvezeték vagy a száradó ruhák miatt. Gyakori ok a gyengén, hiányosan szigetelt fal is, amely télen annyira lehűl, hogy a belső térből kicsapódik a pára a falon.

Ahhoz, hogy ne jelenjen meg újra a penész az adott helyen, törekedni kell arra, hogy a falak minél melegebbek és szárazabbak legyenek, és ne legyen túl magas a szoba levegőjének páratartalma. Ezt jó külső szigeteléssel és megfelelő szellőztetéssel érhetjük el. Az optimális páratartalom a lakásban felnőttek számára 40-60%, kisgyerekek szobájában 60-70% is lehet.

A hőhíd megszüntetése, a szigetelés javítása sokszor akár több évig is elhúzódó beruházás, addig is érdemes kezelni a penészes felületet, mert az nem csak csúnya, de egészségre káros is. Viszont nem mindegy, hogy mivel. A bolti szerekben található, kevéssé környezetbarát hipoklorit, közismert nevén hipó sokáig ott maradhat a szoba levegőjében, és a szervezetünkre káros hatású lehet. Fogyasztóvédők vizsgálatai rámutattak arra, hogy a hagyományos szerek a hipoklorit-tartalmú bolti szerekhez hasonlóan hatékonyak a penészgombák ellen, viszont kevesebb egészségügyi kockázatot rejtenek.

Címlapkép: Getty Images