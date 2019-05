Sorscsapás ez a magyar eperre: drága és íztelen maradhat a hazai kedvenc

Bár kifejezetten jól indult április közepén a fogyasztók által eperként vagy földieperként ismert szamóca szezonja, a hűvös, csapadékos időjárásban lelassult a gyümölcs érése, és az árak is magasabbak az ilyenkor szokásosnál - írja keddi számában a Világgazdaság.

A szamócaszezon csupán hat-nyolc hetes, amit egy egyhetes időjárási szélsőség is alapvetően meg tud változtatni, márpedig most már hosszabb ideje tart a hűvös, esős idő - mondta el a lapnak Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke.

Ez vontatottá tette az érést, a nedves környezetben gombás betegségek is megtámadták a növényt, ami jelentős terméskiesést okozott. A szűkebb kínálat miatt pedig az árak nem tudnak esni. Az időjárás ráadásul a gyümölcs zamatára is hat: a jó íz feltétele a kiegyenlített vízgazdálkodás, a meleg és napsütéses időjárás. Az utóbbiak most hiányoznak, és az előrejelzések szerint a következő egy hétben sem lehet gyökeres változásra számítani.