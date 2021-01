Soha nem látott forgalmat bonyolítottak a patikák: indul a felhalmozás?

Az év végéhez közeledve a hazai patikák nagymértékű, csaknem 48 milliárd forintos vényköteles gyógyszereladást produkáltak novemberben. A koronavírus-járvány őszi hulláma és a novemberben bevezetett korlátozó intézkedések éreztették a hatásukat ezen a piacon is.

A legfrissebb adatok szerint 2020 novemberében 47,7 milliárd forintnak megfelelő vényköteles támogatott gyógyszert adtak el a hazai gyógyszertárak. A novemberi forgalom októberhez képest további 1,7, az előző év azonos időszakához képest pedig 6,3 százalékos bővülést ért el. Az e havi teljesítmény a harmadik legnagyobb forgalmi mérés az elmúlt 2 évben. Az erős novemberi forgalmat a 2020. januári 48,5, illetve a 2020. márciusi 59,2 milliárd forintos gyógyszereladások haladták csak meg. Az évkezdet miatt januárban jellemzően magasabbak az eladások, míg a márciusi rekordforgalom a koronavírus okozta patikarohamnak volt köszönhető.

Ezt figyelembe véve a novemberi adat különösen kiemelkedőnek számít. A novemberi bővüléshez a bevezetett kijárási szigorítások is hozzájárulhattak. Az új forgalmi adatok alapján a lakosság egy hányada ugyanis elővigyázatosságból előrehozhatta a decemberben esedékes gyógyszervásárlását.

A gyógyszereladások ciklikus viselkedése gyakorlatilag eltűnt novemberre, amelyhez jelentősen hozzájárult a koronavírus második hulláma okozta bizonytalanság az elmúlt hónapokban. Az elmúlt 3 hónap adatait vizsgálva a havi forgalmi kilengések minimálisra csökkentek, a gyógyszereladások az egyenletes növekedés pályájára álltak

- mondja Virág Zsolt, az adatok elemzését végző Hiflylabs Zrt. igazgatósági elnöke. Az elmúlt hónapok tendenciáinak tükrében a 2020-as év egésze tekintetében 5 százalék körüli növekedés várható. A forgalom novemberi növekedésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az eladott termékek dobozszáma kevésbé nagymértékű. A támogatott vényköteles gyógyszerek darabszáma az októberihez, illetve a 2019. novemberi eladáshoz képest egyaránt, csupán 3,2 százalékkal bővült. A gyógyszerforgalmi érték növekedésében az áremelkedés is szerepet játszott novemberben. A KSH mérései szerint összességében

a gyógyszerárak 2,4 százalékkal emelkedtek átlagosan az előző év azonos időszakához képest november hónapban.

A koronavírusjárvány második hulláma egyenletes növekedést hozott a gyógyszereladásokban a 2020-as év végéhez közeledve, azonban a közvetett hatásokat érdemes a gyógyszerkategóriák forgalmi teljesítményén keresztül megvizsgálni. A nagyobb gyógyszercsoportok közül a tápcsatorna-anyagcsere, illetve a vér és vérképző gyógyszerek bővültek a legjelentősebb mértékben az előző év azonos időszakához képest.

A vér és vérképző gyógyszerek kategóriájába tartoznak például a trombózis kialakulását csökkentő szerek, a vérszegénység ellenes szerek vagy a vérpótlók. A tápcsatorna-anyagcsere, illetve a vér és vérképző gyógyszerek forgalmára egyaránt jelentős hatást gyakorolt a koronavírus elleni védekezés. Előbbi csoportból nagy volumenben fogyott a D-vitamin, míg utóbbi csoport esetén a trombózis kialakulását csökkentő szerek járultak hozzá jelentősen a növekedéshez.

Novemberben 557 millió forint értékben fogyott a vényköteles D-vitamin, amely a teljes gyógyszerforgalom 1,2 százalékát tette ki. Fontos megjegyezni, hogy a D-vitamin vény nélkül is beszerezhető a patikákban, ezáltal a forgalom értéke még nagyobb lehetett novemberben. A főorvosok által is ajánlott immunrendszer erősítő vitamin forgalma 135,3 százalékkal bővült az előző év novemberi értékéhez képest. Előretekintve a következő hónapokban továbbra is nagymértékű volumennövekedés prognosztizálható az immunerősítő szerek eladásaiban.

Fontos a védekezés, azonban még annál is fontosabb a vírussal már megfertőződött betegek megmentése. Az Európai Tanács a remdesivir hatóanyag hozzáférését biztosítja, míg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a favipiravir hatóanyag hazai alkalmazását engedélyezte. A két hatásos hatóanyag a systémás fertőzésellenes gyógyszerek közé sorolható, amely kategória forgalma októberhez képest 10,5 százalékkal emelkedett. A szakértők szerint a remdesivir hatóanyag a súlyos betegeken, míg a favipiravir pedig a megbetegedés korai szakaszában gátolja a vírus szaporodását. Novemberben a hatóanyagokat még csak kórházi felhasználásra adták, a magánszemélyek vásárlásaiban egyelőre nem szerepelhetett.

A gyógyszercsoportok közül ugyanakkor jelentős visszaesést szenvedtek el a váz- és izomrendszer gyógyszerek eladásai.

A gyógyszercsoport - amelybe beletartoznak a csontbetegség gyógyszerei vagy a köszvényellenes szerek - éves szinten 8,2 százalékos csökkenést ért el. A csökkenésben az intézetek koronavírus miatti zárva tartása, valamint a betegek mozgási nehézségei egyaránt közrejátszhattak.

Regionális adatok

A regionális folyamatokat vizsgálva minden megyében növekedés volt tapasztalható éves szinten. Ehhez képest októberhez viszonyítva három dunántúli megyében, Somogy, Tolna és Vas megyében visszaesett a gyógyszerforgalom. A koronavírus őszi hulláma a főváros és az agglomeráció különbségét ismét kiélezte a gyógyszerforgalomban.

Az otthonról történő munkavégzés visszatérésének köszönhetően a budapesti vonzáskörzetben élő, de Budapesten dolgozó tömegek a lakóhelyükhöz közel eső patikában válthatták ki gyógyszereiket. A fővárosi patikáknak pedig valószínűleg jelentős forgalomkieséssel kellett szembenézniük a hónapban. Ezáltal novemberben a megyék közül Pest megyében nőtt a legnagyobb mértékben, 11,7 százalékkal a gyógyszereladás az előző évhez képest.

Legkisebb mértékben pedig a fővárosban, csupán 2,4 százalékkal adtak el több gyógyszert a patikák mint az előző év novemberében. Megemlíthető még a vonzáskörzeti hatás a kedvező autópályás megközelítéssel rendelkező Heves megye esetében. Heves megyében a gyógyszerforgalom éves szinten kiemelkedő módon, 8,7 százalékkal emelkedett.

