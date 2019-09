Rohanj a zöldségeshez: ennél olcsóbb már nem lesz a magyar paradicsom, paprika

Teljesen beérett a magyar paradicsom és paprika. Most érdemes a boltokba rohanni, mivel ennél olcsóbb már nem lesz idén a lecsóba való. Az elmúlt évek árat összevetve azonban még a jelentős árcsökkenés ellenére is többe kerül idén a friss zöldség, mint tavaly. Mutatjuk, hogyan változott a nyár kedvenc zöldségeinek az ára az elmúlt években, mi ennek az oka, és hogy az ország különböző pontjain milyen áron juthatunk hozzá a szezon zöldségeihez - számol be a HelloVidék.

Aki nyitott szemmel járt mostában a boltokban, feltűnhetett neki, hogy nagyot esett az idényzöldségek ára. Néhány hete még 600-800 forintos kilogrammonkénti ár alatt nem lehetett paradicsomhoz jutni, most azonban már 250-300 forintért is hozzá lehet jutni egy kilogramm lédús csemegéhez. Nem csak a paradicsom, hanem a paprika ára is lecsökkent, így eljött az ideális idő a zöldségek bespájzolásához és a lecsó befőzéséhez, mivel ennél már biztosan nem lesz olcsóbb idén a paprika és a paradicsom.

A HelloVidék megvizsgálta, mennyibe kerültek az elmúlt években a zöldségek, mennyit drágultak a vizsgált időszakban, mi lehet az oka az árváltozásnak, valamint azt is, hogy az ország különböző pontjain milyen áron adják jelenleg a szezon zöldségeit. Meglepő különbségeket találtunk.